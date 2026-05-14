Roberto Martinez: Cristiano Ronaldo Tetap Aset Penting Bagi Tim Nasional, Semangatnya Berkobar

Roberto Martinez membantah anggapan bahwa kepindahan Cristiano Ronaldo ke Liga Pro Arab Saudi telah mengurangi performanya di kancah internasional. Setelah melakukan kunjungan pemantauan ke Riyadh, pelatih kepala Portugal itu mengungkapkan kekagumannya terhadap semangat juang yang tak pernah padam dan kondisi fisik sang striker veteran saat ia bersiap untuk Piala Dunia berikutnya.

Martinez bertolak ke Arab Saudi untuk menyaksikan pertandingan yang berakhir imbang 1-1 antara Al-Nassr dan Al-Hilal di Stadion Universitas Raja Saud pada Selasa, 12 Mei. Pelatih berusia 52 tahun itu memanfaatkan perjalanan tersebut untuk mengevaluasi penampilan Ruben Neves, João Félix, dan khususnya kapten tim nasional Ronaldo. Meskipun usianya sudah 41 tahun, Ronaldo menjalani musim yang produktif dengan mencetak 26 gol dan memberikan tiga assist, yang membantu Al-Nassr menduduki puncak klasemen Liga Pro Arab Saudi.

Kantor Berita Jerman (DPA) , Pelatih Portugal Martinez menegaskan bahwa mantan bintang Manchester United itu tetap menjadi aset penting bagi tim nasional. Ia mengatakan: "Cristiano tetap memiliki hasrat besar untuk menang dan saya tidak melihat tanda-tanda bahwa performanya menurun sejak ia pindah ke Arab Saudi. Ia bermain dengan sangat baik dan telah membuktikan betapa pentingnya dirinya bagi tim nasional Portugal. Semangatnya tetap berkobar, bahkan setelah semua kesuksesan dan prestasi yang telah diraihnya, dan memiliki hasrat seperti itu sungguh luar biasa.

" Meskipun mengakui status legendaris Ronaldo, Martinez menekankan bahwa sang penyerang tetap harus memenuhi standar tinggi yang diharapkan dari setiap anggota skuad. Ia mengatakan: "Namun, prestasi saja tidak cukup untuk menjamin tempat di tim nasional. Ia juga harus berkontribusi terhadap kesuksesan tim. Meskipun ia adalah kapten dan telah meraih kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang menunjukkan bakat luar biasa, ia memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemain lain di tim nasional.

" Perhatian kini beralih ke Selasa, 19 Mei, saat Martinez akan secara resmi mengumumkan skuad beranggotakan 26 pemainnya untuk Piala Dunia 2026. Jika terpilih, Ronaldo akan mencatatkan penampilan keenamnya di putaran final Piala Dunia—sebuah pencapaian bersejarah—sejak debutnya di turnamen tersebut pada tahun 2006. Portugal dijadwalkan memulai kampanye mereka di Amerika Utara pada 17 Juni melawan Republik Demokratik Kongo di Houston, menandai dimulainya Grup K yang penuh tantangan, yang juga dihuni oleh Uzbekistan dan Kolombia





