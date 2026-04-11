Roberto De Zerbi Bicara Soal Target di Tottenham, Sementara Klub Hadapi Krisis

Roberto De Zerbi mengungkapkan pandangannya setelah mendapat kesempatan melatih Tottenham Hotspur, sementara klub London tersebut tengah berjuang keras di Liga Inggris.

Roberto de Zerbi, saat memimpin Brighton dalam pertandingan Liga Inggris musim 2023-2024 melawan Liverpool di Stadion Anfield pada tanggal 31 Maret 2024, mengungkapkan pandangannya tentang posisinya di dunia kepelatihan. Ia menyatakan, Saya pikir saya tidak lebih baik dari Frank atau Tudor karena saya menganggap mereka pelatih yang sangat bagus. De Zerbi menekankan fokusnya pada upaya membawa gaya, karakter, kepribadian, dan kekuatan pribadinya untuk mencapai target tim.

Baginya, tujuan utama saat ini adalah mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan komitmennya untuk memberikan kontribusi maksimal bagi tim yang diasuhnya. Tottenham Hotspur, di sisi lain, tengah menghadapi tantangan berat dalam kompetisi Liga Inggris. Klub London tersebut hanya unggul tipis satu poin dari zona degradasi dengan hanya tujuh pertandingan tersisa dalam musim ini. Situasi ini tentu menimbulkan tekanan besar bagi tim dan staf pelatih. Cristian Romero terlihat memberikan dukungan kepada Antonin Kinsky yang ditarik keluar pada menit ke-17 dalam pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions antara Atletico Madrid dan Tottenham Hotspur di Stadion Metropolitano, Madrid, pada tanggal 10 Maret 2026. Foto ini menunjukkan betapa pentingnya dukungan dan kekompakan dalam tim di tengah situasi yang sulit. Situasi ini menunjukkan perlunya perubahan signifikan agar Tottenham dapat memperbaiki posisinya di klasemen dan menghindari degradasi. Performa tim secara keseluruhan juga belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Tottenham belum berhasil meraih kemenangan di liga sepanjang tahun 2026 dan hanya mencatat dua kemenangan sejak akhir Oktober 2025. Catatan ini tentu saja menjadi perhatian serius bagi manajemen dan para penggemar. Ketidakmampuan tim untuk meraih kemenangan secara konsisten menunjukkan adanya permasalahan yang perlu segera diatasi. \De Zerbi menyatakan kebanggaannya atas kesempatan untuk melatih Tottenham Hotspur. Ia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada manajemen atas kepercayaan yang diberikan. Saya bangga dan senang berada di sini, ujarnya. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Vinai Venkatesham dan Johan Lange atas kepercayaan besar yang mereka berikan. Pernyataan ini menunjukkan komitmen De Zerbi untuk memberikan yang terbaik bagi klub barunya. Bursa calon pengganti Tudor di Tottenham juga menjadi sorotan. Beberapa nama muncul sebagai kandidat, termasuk Huetter yang menolak tawaran dan Redknapp yang membuka peluang. Dengan waktu persiapan yang terbatas, De Zerbi berupaya keras untuk memahami kondisi tim dan segera memberikan dampak positif. Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari para suporter. Menurutnya, tim harus bermain dengan semangat dan sikap yang tepat agar dapat bangkit dan meraih hasil positif di sisa musim kompetisi. Hal ini mencerminkan pentingnya faktor mental dan dukungan dari lingkungan sekitar dalam mencapai kesuksesan.





