Rizki Faisal Raih KWP Award 2026 Legislator Peduli Hukum Zona Perbatasan

Anggota Komisi III DPR RI, Rizki Faisal, dianugerahi KWP Award 2026 sebagai legislator peduli hukum berkat konsistensinya memperjuangkan akses keadilan bagi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia. Ia mengusulkan LBH Digital dan metode jemput bola untuk memperkuat penegakan hukum di daerah terdepan.

Anggota Komisi III DPR RI, Rizki Faisal , telah menerima KWP Award 2026 yang diserahkan oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Kamis, 16 April 2026. Penghargaan bergengsi ini diberikan kepada Rizki atas dedikasinya sebagai legislator yang peduli terhadap isu hukum, terutama dalam perjuangannya untuk memastikan akses keadilan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan Indonesia. Konsistensi Rizki dalam mengawal dan memperjuangkan hak-hak hukum bagi warga negara di garis depan Indonesia menjadi alasan utama di balik apresiasi yang diterimanya.

Dalam pidato penerimaan penghargaan, Rizki Faisal, yang mewakili daerah pemilihan Batam, Kepulauan Riau, menyampaikan pandangannya bahwa jarak geografis seharusnya tidak menjadi penghalang bagi warga negara untuk memperoleh hak-hak mereka, khususnya di bidang hukum. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah kepulauan dan perbatasan. Rizki menegaskan bahwa masyarakat yang berada di pulau-pulau terluar juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses terhadap keadilan hukum.

Sebagai langkah konkret untuk mewujudkan visinya, Rizki menginisiasi pembentukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Digital. Inisiatif ini dirancang untuk mempermudah masyarakat di wilayah kepulauan dalam berkonsultasi dan melaporkan masalah hukum tanpa harus melakukan perjalanan jauh ke pusat kota. Selain itu, ia juga mendorong aparat penegak hukum untuk menerapkan metode jemput bola, yaitu mendatangi langsung masyarakat di wilayah perbatasan, guna memastikan bahwa keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di tingkat bawah.

Upaya dan inisiatif yang telah dijalankan Rizki Faisal ini telah dikomunikasikan secara luas kepada berbagai pemangku kepentingan penting, termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kepulauan Riau. Langkah ini merupakan bagian integral dari upaya kolektif untuk memperkuat ketahanan hukum nasional, khususnya di daerah-daerah perbatasan yang memiliki tantangan tersendiri.

Perlu diketahui bahwa KWP Award 2026 merupakan acara dua tahunan yang kali ini mengusung tema yang sangat relevan, yaitu Mengawal Perjuangan, Mengapresiasi Dedikasi: Bersama Mewujudkan Indonesia Emas. Tema ini mencerminkan tujuan acara untuk memberikan pengakuan kepada para anggota dewan yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan mereka. Penyelenggaraan KWP Award 2026 ini mendapat dukungan penuh dari berbagai mitra strategis, termasuk sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta terkemuka. Di antaranya adalah Bank Mandiri, BNI, BRI, GoTo, Hutama Karya, PLN, Taspen, hingga Inalum. Dukungan ini menunjukkan komitmen bersama dalam rangka pembangunan dan penguatan pilar hukum di Indonesia, yang merupakan pondasi penting bagi kemajuan bangsa.





Rizki Faisal KWP Award 2026 Legislator Peduli Hukum Akses Keadilan Perbatasan LBH Digital

