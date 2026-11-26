Riyadh Air resmi mengoperasikan penerbangan langsung Riyadh-Jakarta pada 24 November 2026 dengan frekuensi awal tiga kali seminggu. Rute ini menghubungkan RUH dan CGK menggunakan Boeing 787-9 Dreamliner untuk melayani pasar haji, wisata, dan bisnis.

Maskapai penerbangan nasional Arab Saudi, Riyadh Air, secara resmi meluncurkan layanan penerbangan langsung perdana dari Riyadh menuju Jakarta pada hari Minggu, 24 November 2026. Peluncuran rute strategis ini menandai babak baru dalam konektivitas udara antara Indonesia dan Timur Tengah, dengan operasi awal yang dijadwalkan berjalan tiga kali dalam satu minggu. Langkah ini dilakukan untuk memperluas aksesibilitas bagi wisatawan, pelaku bisnis, serta jemaah yang memerlukan transportasi udara yang lebih efisien antara kedua negara.

Penerbangan perdana tersebut mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) di Tangerang, memperpendek perjalanan yang sebelumnya sering memerlukan transit di kota-kota besar Asia atau Timur Tengah. Rute ini menghubungkan langsung Bandara Internasional King Khalid (RUH) di Riyadh dengan Jakarta, menciptakan jalur udara yang lebih langsung dan nyaman bagi penumpang. Kehadiran rute ini diharapkan dapat mendorong interaksi ekonomi dan pariwisata yang lebih intensif antara Indonesia dan Arab Saudi di tengah pertumbuhan permintaan perjalanan internasional.

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Mekanisme Operasi dan Jadwal Penerbangan

Operasi penerbangan Riyadh-Jakarta berjalan dengan jadwal tetap yang telah ditetapkan untuk memastikan kenyamanan penumpang. Pesawat Boeing 787-9 Dreamliner melayani rute ini dengan nomor penerbangan RX 0869 yang berangkat dari Riyadh setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Pesawat dijadwalkan lepas landas pada pukul 21.45 waktu setempat dan tiba di Jakarta pada pukul 10.30 pada hari berikutnya, memberikan opsi perjalanan malam yang optimal bagi para penumpang.

Sedangkan untuk penerbangan kembali ke Arab Saudi, maskapai mengoperasikan nomor penerbangan RX 0870 yang terbang setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu. Pesawat tersebut berangkat dari Jakarta pada pukul 13.00 waktu setempat dan mendarat di Riyadh pada pukul 18.40 waktu setempat. Jadwal yang terstruktur ini memungkinkan sinkronisasi waktu yang baik bagi para pelaku bisnis dan wisatawan yang memiliki keterbatasan waktu dalam menjadwalkan perjalanan internasional mereka.

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Strategi Pasar dan Dukungan Stakeholder

Keputusan membuka rute Jakarta merupakan bagian dari strategi ekspansi Riyadh Air di Asia Tenggara, yang dilihat sebagai pasar potensial dengan pertumbuhan tinggi. Osamah Alnuaiser, Senior Vice President of Marketing and Corporate Communications Riyadh Air, menegaskan bahwa Jakarta merupakan destinasi strategis dalam rencana pengembangan jaringan internasional maskapai. Ia menjelaskan bahwa hubungan bilateral antara Arab Saudi dan Indonesia mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari urusan ibadah hingga kemitraan ekonomi yang terus berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Data Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mencatat lonjakan signifikan dalam kunjungan warga Arab Saudi ke Tanah Air, dengan jumlah yang mencapai hampir 150.000 orang sepanjang tahun 2025. Angka ini menunjukkan tingginya minat warga Arab Saudi terhadap Indonesia sebagai tujuan wisata dan bisnis. Kehadiran rute langsung ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan perjalanan yang meningkat, sekaligus memberikan alternatif transportasi yang lebih nyaman dibandingkan rute dengan transit panjang yang memakan waktu lebih lama.

Dampak Ekonomi dan Prospek Pariwisata

Pembukaan rute ini memberikan dampak positif signifikan bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Jakarta dapat berfungsi sebagai gerbang utama bagi wisatawan Arab Saudi sebelum mereka melanjutkan perjalanan ke destinasi wisata populer lainnya di Indonesia, seperti Bali atau kawasan wisata alam di luar Jawa. Hal ini membuka peluang baru bagi industri pariwisata lokal, termasuk hotel, restoran, dan layanan transportasi domestik, untuk menarik pasar pengunjung dari Timur Tengah.

Bagi penumpang dari Indonesia, rute ini juga membuka peluang aksesibilitas yang lebih baik ke jaringan internasional Riyadh Air. Riyadh berpotensi menjadi titik transit strategis untuk menjangkau berbagai destinasi internasional lainnya melalui jaringan maskapai. Hal ini tidak hanya menguntungkan sektor wisata, tetapi juga mendukung agenda profesional dan kunjungan bisnis yang memerlukan konektivitas udara yang andal dan efisien antara Asia Tenggara dan dunia global melalui hub Riyadh.

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Armada Unggulan dan Layanan Konsumen

Riyadh Air menggunakan armada modern berupa pesawat Boeing 787-9 Dreamliner untuk melayani rute ini, yang dikenal dengan kenyamanan dan efisiensi bahan bakar. Pesawat-pesawat ini dilengkapi dengan kabin modern, sistem hiburan digital generasi terbaru, serta fasilitas konektivitas internet yang canggih untuk menunjang pengalaman penumpang selama perjalanan. Fitur-fitur ini dirancang khusus untuk meningkatkan kenyamanan penumpang dalam penerbangan jarak jauh, menjadikannya pilihan menarik bagi mereka yang mengutamakan kualitas layanan.

Maskapai yang dimiliki penuh oleh Public Investment Fund (PIF) ini menerapkan skema harga dinamis untuk tiket penerbangan. Calon penumpang dapat memesan tiket melalui situs resmi Riyadh Air, aplikasi resmi maskapai, platform online travel agent (OTA), serta agen perjalanan tepercaya. Para penumpang disarankan untuk secara rutin mengecek ketersediaan dan harga tiket melalui kanal penjualan resmi sebelum membuat keputusan pemesanan, mengingat harga dapat berfluktuasi mengikuti permintaan dan kondisi pasar pada waktu pemesanan dilakukan.