Riyad Mahrez: Impian terbesarnya adalah mengenakan seragam Barcelona legendaris

Riyad Mahrez mengungkapkan bahwa ambisi terbesarnya di dunia sepak bola adalah mengenakan seragam Barcelona yang legendaris dan bermain berdampingan dengan Lionel Messi . Pemain sayap asal Aljazair ini, yang pada akhirnya menjadi pahlawan di Manchester City , menceritakan betapa dekatnya ia dengan jalan yang berbeda selama perjalanannya menuju puncak karier.

Mahrez berhasil membuktikan dirinya sebagai salah satu penyerang paling ditakuti di Liga Premier bersama Leicester. Namun, bintang Al-Ahli ini mengakui bahwa hatinya sempat tertuju pada kepindahan ke Camp Nou, bukan ke Etihad Stadium. Dalam wawancara terbarunya dengan, sang pemain sayap mengaku sangat ingin membela Barcelona selama era keemasan mereka di masa kini. Pemain berusia 35 tahun ini menjadi incaran banyak klub setelah penampilannya yang heroik dalam kemenangan "ajaib" Leicester pada tahun 2016.

Meskipun pada akhirnya ia tetap bertahan di King Power Stadium selama dua tahun lagi, Mahrez kini telah mengonfirmasi bahwa diskusi tingkat tinggi telah berlangsung dengan beberapa klub raksasa Eropa, termasuk kedua tim dalam El Clasico dan Manchester United. Mahrez berbicara secara terbuka mengenai cita-citanya dalam karier dan keadaan khusus yang menghalanginya untuk bergabung dengan klub raksasa Catalan tersebut. Ia mengungkapkan: "Impian saya adalah bermain untuk Barcelona bersama Guardiola dan Messi. Saya telah berbicara dengan banyak tim sebelum bergabung dengan City.

Saya berbicara dengan Real Madrid, Barcelona, dan United, tetapi Leicester meminta biaya transfer yang sangat tinggi untuk melepas saya, dan saya tidak memiliki klausul pelepasan, sehingga saya tidak bisa bergabung dengan tim-tim tersebut.

"Membandingkan situasinya dengan mantan rekan setimnya di Leicester, N'Golo Kante, Mahrez mengakui bahwa kurangnya perencanaan ke depan selama negosiasi kontrak menghambat kemampuannya untuk memaksa transfer. Kante diketahui pindah ke Chelsea tak lama setelah meraih gelar juara, sebuah langkah yang tak bisa segera ditiru Mahrez karena ketentuan yang telah ia tandatangani dengan klub.

Merenungkan masa itu, pemain internasional Aljazair ini menjelaskan: " Kante lebih cerdas dengan memasukkan klausul pelepasan sebesar €30 juta dalam kontraknya untuk bergabung dengan Chelsea, sedangkan saya menolaknya, yang memaksa saya untuk tetap tinggal di Leicester selama dua tahun lagi.

"Detail kontrak ini berarti Leicester memegang semua kendali, yang secara efektif membuat Barcelona dan Real Madrid mundur saat minat mereka sedang memuncak. Meski gagal mewujudkan impiannya untuk pindah ke Spanyol, karier Mahrez tidak terganggu. Ia akhirnya berhasil bergabung dengan Manchester City dengan nilai transfer £60 juta pada tahun 2018, di mana ia berkembang menjadi salah satu pemain paling andal di bawah asuhan Guardiola.

Masa-masa di Manchester sangatlah gemilang baginya, mengukuhkan warisannya sebagai salah satu pemain Afrika terbaik yang pernah menghiasi kasta tertinggi sepak bola Inggris. Saat ia hengkang ke Liga Pro Arab Saudi pada 2023, Mahrez telah mengumpulkan koleksi trofi yang akan membuat iri siapa pun.

Selama masa kejayaannya bersama Manchester City, ia memenangkan empat gelar Liga Premier, lima trofi domestik, dan akhirnya mengangkat trofi Liga Champions pada musim terakhirnya bersama klub tersebut, membuktikan bahwa meskipun mimpi Barcelona sirna, kariernya tetap mencapai puncak yang luar biasa





