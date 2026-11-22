Riyad Mahrez kembali hadapi mantan klub Al-Ahli Saudi dalam Liga Champions Asia Elite. Penampilan gemilangnya di Al-Shamal jadi kunci perjuangan Qatar.

Bintang sepak bola internasional Aljazair, Riyad Mahrez, bersiap menghadapi tantangan emosional dan kompetitif terbesar dalam kariernya. Pemain berusia 35 tahun ini akan kembali berhadapan dengan mantan klubnya, Al-Ahli Saudi, namun kali ini ia mewakili tim baru, Al-Shamal asal Qatar. Pertemuan ini terschedule pada Senin malam besok sebagai bagian dari lanjutan matchday kelima fase grup Liga Champions Asia Elite, tepatnya di Zona Barat. Laga ini bukan sekadar pertandingan reguler liga, melainkan sebuah narasi besar yang mempertemukan pengalaman masa lalu dengan ambisi masa depan di panggung kontinental Asia.

Riyad Mahrez Kembali Temui Eks-Klubnya

Riyad Mahrez secara resmi akan membela Al-Shamal saat mereka menjamu Al-Ahli pada Senin malam besok. Keputusan untuk mengenakan seragam Al-Shamal menandai babak baru dalam perjalanan kariernya setelah menghabiskan tiga musim terakhir di Al-Ahli. Ketertarikan media dan publik tidak hanya tertuju pada hasil pertandingan, tetapi juga pada dinamika personal Mahrez. Ia dikenal sebagai salah satu pilar utama dalam era keemasan terbaru sejarah Al-Ahli sebelum akhirnya memutuskan untuk memulai petualangan baru di kancah sepak bola Qatar. Bagi Mahrez, laga ini memiliki makna simbolis yang dalam, karena ia harus membuktikan bahwa peralihannya bukan akhir dari kapabilitasnya.

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Kinerja Menyerang Riyad Mahrez Tetap Tajam

Meski telah berusia 35 tahun, statistik menunjukkan bahwa Riyad Mahrez masih mempertahankan ketajaman golnya di level tertinggi. Sejak bergabung dengan Al-Shamal, pemain asal Aljazair ini telah terlibat aktif dalam sembilan gol dari tujuh pertandingan yang ia jalani di semua kompetisi. Kontribusi konkret yang dicatatkan adalah empat gol yang berhasil ia cetak dan lima assist yang ia berikan kepada rekan-setimnya. Angka-angka ini menjadi bukti nyata bahwa kemampuan permainan yang mengubah laga masih melekat kuat pada dirinya. Bahkan, di ajang Liga Qatar, Mahrez mencatatkan performa konsisten dengan selalu mencetak gol dalam empat pertandingan terakhirnya di kompetisi domestik tersebut.

Dampak Karier Riyad Mahrez di Al-Ahli

Mahrez tiba di Al-Ahli pada musim panas 2023 setelah menyelesaikan periode panjangnya di klub Inggris Manchester City. Selama tiga musim ia membela tim asal Jeddah, ia ikut serta dalam kesuksesan besar klub. Al-Ahli berhasil menjuarai Liga Champions Asia Elite pada tahun 2025 dan 2026. Di final tahun 2025, Al-Ahli mengalahkan Kawasaki Frontale dari Jepang, sementara pada 2026 mereka menang atas Machida Zelvia, juga dari Jepang. Prestasi ini mengukuhkan posisi klub di antara raksasa Asia dan menjadi puncak karier klub selama era Mahrez.

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Rekor Trofi dan Performa Tim Al-Shamal

Sebelum meninggalkan Al-Ahli, Riyad Mahrez juga meraih gelar domestik dan internasional bergengsi. Klub berhasil menjuarai Piala Super Saudi 2026 yang digelar di Hong Kong. Al-Ahli mengalahkan Al-Qadsiah 5-1 di semifinal dan bermain imbang 2-2 melawan Al-Nassr di final sebelum meraih gelar lewat adu penalti. Klub juga menyelesaikan perjalanan di Piala Tiga Benua yang digagas FIFA sebagai runner-up setelah kalah dari Pyramids Mesir dan Mamelodi Sundowns Afrika Selatan. Sebaliknya, Al-Shamal saat ini menempati posisi kedelapan di Grup Barat dengan lima poin. Mereka berharap kemenangan atas Al-Ahli, yang berada di peringkat keenam dengan delapan poin, bisa memperbaiki posisi klasemen mereka untuk lolos ke babak gugur.

Momentum Al-Ahli dan Taktik Persiapan

Al-Ahli memasuki pertandingan ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan telak 3-1 atas Al-Nassr dalam laga klasik Roshn Saudi League. Kemenangan domestik ini menjadi suntikan moral berharga bagi sang juara bertahan untuk melanjutkan misi mempertahankan mahkota Asia di kancah kontinental. Sementara itu, Al-Shamal mengandalkan keuntungan bermain di kandang serta dukungan penuh dari suporter mereka. Dengan Riyad Mahrez sebagai ujung tombak serangan yang siap membuktikan diri, Al-Shamal bertekad keras untuk meraih hasil positif dan menunjukkan bahwa mereka adalah lawan yang layak diperhitungkan di Liga Champions Asia Elite.