Rivan Kurniawan Rekomendasikan Saham BBRI: Potensi Pemulihan Laba dan Kualitas Aset Solid

Analis investasi Rivan Kurniawan merekomendasikan saham Bank BRI (BBRI) karena kombinasi harga diskon, potensi pemulihan laba pada tahun 2026, dan perbaikan kualitas aset. Strategi dividen jumbo juga dinilai positif untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham.

Analis investasi Rivan Kurniawan merekomendasikan saham Bank BRI ( BBRI ) sebagai pilihan menarik bagi investor, didasarkan pada kombinasi beberapa faktor positif. Pertama, harga saham BBRI saat ini berada di level yang relatif rendah atau 'diskon', memberikan peluang bagi investor untuk masuk dengan valuasi yang menarik.

Kedua, terdapat potensi pemulihan kinerja laba perusahaan yang signifikan pada tahun 2026. Analisis Rivan menunjukkan bahwa setelah mengalami sedikit penurunan laba bersih pada tahun 2025 akibat kebijakan konservatif dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN), BBRI berhasil mencatatkan pertumbuhan laba yang kuat pada awal tahun 2026, dengan peningkatan sebesar 17% secara tahunan (YoY) menjadi Rp7,7 triliun. Pertumbuhan ini mengindikasikan bahwa strategi antisipatif yang diambil BBRI sebelumnya telah membuahkan hasil.

Selain potensi pertumbuhan laba, Rivan juga menyoroti perbaikan signifikan dalam kualitas aset BBRI. Hal ini terlihat dari penurunan Loan at Risk (LAR), yang menunjukkan berkurangnya risiko kredit, serta efektivitas manajemen risiko pada sektor mikro. Penurunan LAR dan Special Mention, yaitu kredit yang masuk dalam pengawasan khusus, mengindikasikan bahwa BBRI mampu mengelola risiko kredit dengan baik, terutama di segmen mikro yang seringkali dianggap lebih berisiko.

Perbaikan kualitas aset ini akan berdampak positif pada pengurangan beban CKPN di masa depan, sehingga memberikan ruang bagi peningkatan laba bersih. Rivan menekankan bahwa BBRI memiliki keunggulan kompetitif yang kuat dalam menguasai segmen mikro dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan pangsa pasar mencapai 58% dari total penyaluran kredit. Ekosistem unik yang dimiliki BBRI, yang melibatkan anak perusahaan seperti Pegadaian dan PNM, memungkinkan bank ini menjangkau lapisan masyarakat yang belum terlayani oleh bank-bank besar lainnya.

Hal ini memberikan BBRI potensi pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan. Lebih lanjut, Rivan menjelaskan bahwa strategi pembagian dividen yang 'jumbo' oleh BBRI merupakan langkah yang tepat untuk mengoptimalkan rasio modal. Rasio modal yang kuat akan meningkatkan Return on Equity (ROE) bagi pemegang saham, sehingga memberikan imbal hasil yang menarik.

Meskipun mengakui bahwa emiten lain juga memiliki potensi investasi yang menarik, Rivan meyakini bahwa BBRI menawarkan kombinasi unik antara valuasi yang menarik, potensi pemulihan laba, perbaikan kualitas aset, dan strategi manajemen modal yang efektif. Di tengah ketegangan geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah yang memicu fluktuasi pasar yang ekstrem, Rivan melihat BBRI sebagai pilihan yang relatif aman dan menjanjikan di sektor perbankan.

Ia membandingkan BBRI dengan bank-bank besar lainnya (Big Four) dan menyimpulkan bahwa BBRI memiliki fundamental yang lebih kuat dan prospek pertumbuhan yang lebih baik. Rivan juga menyinggung prediksi optimis dari Purbaya mengenai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang berpotensi mencapai 28.000 pada tahun 2030, menunjukkan sentimen positif terhadap pasar saham Indonesia secara keseluruhan





