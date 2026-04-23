Rivalitas Transfer AC Milan dan Juventus: Kisah Pemain yang Hampir Pindah

Persaingan sengit antara AC Milan dan Juventus tidak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga dalam perburuan pemain. Artikel ini mengulas kisah enam pemain yang nyaris bertukar seragam antara kedua klub raksasa Italia tersebut.

Persaingan sengit antara AC Milan dan Inter Milan tidak hanya terjadi di lapangan hijau, melainkan juga dalam perburuan pemain. Rivalitas kedua klub raksasa Italia ini telah lama menjadi sorotan, dan cerita transfer yang nyaris terjadi semakin menambah bumbu dalam persaingan mereka.

Dalam beberapa tahun terakhir, kedua klub seringkali mengincar pemain yang sama, menciptakan drama dan spekulasi di bursa transfer. Karakter sepak bola Italia yang kaya akan rumor transfer, ditambah peran media yang aktif mengaitkan pemain dengan klub-klub elite seperti Milan dan Juventus, semakin memperkeruh suasana. Setidaknya ada enam pemain yang nyaris bertukar seragam jika situasi sedikit berbeda, dan kisah mereka menjadi daya tarik tersendiri menjelang duel panas antara kedua tim.

Salah satu contohnya adalah Khephren Thuram, pemain Juventus yang sebelumnya menjadi target utama AC Milan pada musim panas 2024. Rossoneri saat itu membutuhkan pemain dengan profil fisik yang kuat untuk memperkuat lini tengah mereka. Direktur Geoffrey Moncada bahkan telah memberikan persetujuan untuk transfer tersebut. Namun, Milan akhirnya memutuskan untuk mengalihkan perhatian mereka ke Youssouf Fofana, membuka jalan bagi Juventus untuk mengamankan jasa Thuram sebagai pengganti Adrien Rabiot.

Jonathan David juga pernah menjadi incaran Milan, tetapi berbagai kendala membuat transfer tersebut tidak pernah terwujud. Selain itu, Fikayo Tomori hampir saja bergabung dengan Juventus pada musim dingin 2024, ketika performanya bersama Milan sedang tidak stabil. Juventus melihatnya sebagai pengganti Bremer yang potensial, dan bahkan mengajukan tawaran sebesar 25 juta euro. Namun, Milan akhirnya memutuskan untuk mempertahankan pemain kunci mereka, terutama setelah kedatangan Sergio Conceicao yang meminta Tomori untuk tetap berada di klub.

Kisah Koni De Winter juga menarik untuk disimak. Ia merupakan produk akademi Juventus, bahkan sempat mendapatkan kesempatan bermain di Liga Champions bersama klub tersebut. Namun, ia tidak pernah tampil di Serie A bersama Juventus sebelum akhirnya bergabung dengan Milan. Awalnya, De Winter mengalami kesulitan beradaptasi dengan klub barunya, tetapi ia terus berjuang untuk mendapatkan tempat di skuad utama.

Mike Maignan, kiper andalan AC Milan, juga sempat menjadi incaran Juventus. Situasi kontraknya yang tidak pasti pada suatu waktu membuat Juventus memantau peluang untuk merekrutnya secara gratis. Klub asal Turin tersebut melihat Maignan sebagai kandidat penjaga gawang masa depan mereka. Namun, negosiasi tidak pernah mencapai kesepakatan konkret, dan Milan akhirnya berhasil mengamankan masa depan sang kiper.

Persaingan antara Milan dan Juventus dalam perburuan pemain ini menunjukkan betapa kompetitifnya sepak bola Italia. Kedua klub selalu berusaha untuk memperkuat skuad mereka dengan pemain-pemain terbaik, dan mereka tidak ragu untuk saling sikut demi mendapatkan pemain yang mereka inginkan. Rumor transfer yang beredar juga menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola Italia, dan hal ini semakin menambah daya tarik bagi para penggemar.

Selain persaingan di lapangan hijau, persaingan di bursa transfer juga menjadi tontonan yang menarik bagi para pecinta sepak bola. Bahkan, ada spekulasi mengenai agen Robert Lewandowski yang terbang ke Italia, menimbulkan pertanyaan apakah ia akan bertemu dengan perwakilan Juventus atau AC Milan. Semua ini menunjukkan betapa dinamisnya situasi sepak bola Italia, dan betapa pentingnya peran transfer pemain dalam menentukan kesuksesan sebuah klub





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Juventus dan Strategi Transfer Gratis: Kisah Sukses Pogba dan PirloArtikel ini membahas strategi transfer gratis yang diterapkan Juventus dalam membangun tim yang kompetitif, dengan menyoroti kesuksesan pemain seperti Paul Pogba dan Andrea Pirlo yang didapatkan tanpa biaya transfer.

Read more »

Bursa Transfer Juventus: Emil Audero Terima Kabar Baik, Bianconeri Ambil Keputusan Begini soal Kiper Musim DepanBerita Bursa Transfer Juventus: Emil Audero Terima Kabar Baik, Bianconeri Ambil Keputusan Begini soal Kiper Musim Depan terbaru hari ini 2026-04-22 11:51:28 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Bursa Transfer: Juventus Segera Temui Agen Robert Lewandowski, AC Milan Dapat Kabar BurukBerita Bursa Transfer: Juventus Segera Temui Agen Robert Lewandowski, AC Milan Dapat Kabar Buruk terbaru hari ini 2026-04-22 10:59:45 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Bursa Transfer Juventus: Diminati Manchester United dan Galatasaray, Bianconeri Pasang Harga untuk Teun KoopmeinersBerita Bursa Transfer Juventus: Diminati Manchester United dan Galatasaray, Bianconeri Pasang Harga untuk Teun Koopmeiners terbaru hari ini 2026-04-22 18:30:57 dari sumber yang terpercaya

Read more »

AC Milan Pertimbangkan Transfer Mantan Gelandang Juventus: Untung dan RuginyaAC Milan dikaitkan dengan Nicolo Fagioli. Simak analisis keuntungan dan risiko transfer gelandang Fiorentina mantan pemain Juventus ini.

Read more »

Bursa Transfer: Juventus Capai Kesepakatan Verbal dengan Alisson Becker, Michele Di Gregorio ke Liverpool?Berita Bursa Transfer: Juventus Capai Kesepakatan Verbal dengan Alisson Becker, Michele Di Gregorio ke Liverpool? terbaru hari ini 2026-04-23 09:53:17 dari sumber yang terpercaya

Read more »