Rivaldo dan Honda Berjoget 'Jedag-Jedug' TikTok Indonesia Usai Laga Ekshibisi di GBK

Legenda sepak bola dunia, Rivaldo dan Keisuke Honda , menunjukkan sisi lain dari kepiawaian mereka di lapangan hijau. Pasca pertandingan ekshibisi bertajuk Clash of Legends yang diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu malam, 18 April 2026, kedua bintang ini kompak mengunggah foto dengan latar belakang musik 'jedag-jedug' yang tengah populer di kalangan pengguna TikTok Indonesia. Momen tak terduga ini sontak menarik perhatian penggemar kedua legenda tersebut, menampilkan kegembiraan dan kehangatan mereka dalam menyambut sambutan meriah dari publik Tanah Air.

Pertandingan Clash of Legends sendiri berhasil mempertemukan sederet nama besar sepak bola dunia, termasuk Fabio Cannavaro, Alessandro Del Piero, Claude Makelele, Franck Ribery, Keisuke Honda, serta legenda Indonesia seperti Ismed Sofyan dan Irfan Bachdim. Momen ini menjadi bukti bahwa para bintang lapangan hijau tidak hanya memiliki talenta luar biasa saat bertanding, namun juga mampu beradaptasi dengan tren budaya pop yang sedang berkembang.

Laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Sabtu malam (18/4) ini dipadati ribuan penonton yang telah lama menantikan penampilan para legenda. Keistimewaan pertandingan ini semakin bertambah dengan kehadiran wasit legendaris asal Italia, Pierluigi Collina, yang ketegasannya sebagai pengadil lapangan belum sedikit pun memudar. Pertandingan berjalan ketat, namun Barcelona Legends berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor meyakinkan 3-0 atas DRX World Legends.

Tiga gol kemenangan Barcelona Legends dicetak oleh Rivaldo, Jonathan Soriano, dan Cristian Tello. Sementara itu, duet Keisuke Honda dan Alessandro Del Piero di kubu DRX World Legends belum mampu menciptakan gol. Selepas pertandingan, para legenda sepak bola dunia yang pernah berjaya di era 90-an ini melayani permintaan penggemar untuk mengabadikan momen langka tersebut melalui foto bersama.

Rivaldo, legenda Brasil yang pernah menjuarai Piala Dunia 2002, menyatakan rasa terima kasihnya yang mendalam atas sambutan luar biasa dari penggemar di Indonesia. Kegembiraannya semakin bertambah setelah berhasil mencetak satu gol ke gawang DRX World Legends. Banyak penggemar yang menghampirinya untuk berfoto dan meminta tanda tangan, menunjukkan betapa besar apresiasi masyarakat Indonesia terhadap sang legenda. Ia mengungkapkan melalui unggahan Instagramnya, 'Saya ingin mengucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam kepada semua penggemar Indonesia atas perhatian luar biasa yang mereka tunjukkan kepada saya di negara ini.'

Antusiasme dan sambutan hangat inilah yang tampaknya mendorong para legenda untuk turut merayakan kemeriahan dengan gaya yang lebih modern dan dekat dengan penggemar muda.

Momen kebersamaan Rivaldo dan Keisuke Honda dalam merayakan keseruan pasca pertandingan Clash of Legends dengan menggunakan tren musik 'jedag-jedug' ala TikTok Indonesia ini menjadi viral. Hal ini menunjukkan bagaimana olahraga, khususnya sepak bola, mampu menjembatani berbagai elemen budaya, termasuk tren digital yang digemari oleh generasi muda. Laga ekshibisi seperti ini tidak hanya menjadi ajang nostalgia bagi para penggemar sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman unik yang menggabungkan olahraga dan hiburan.

Semangat para legenda untuk tetap aktif dan berinteraksi dengan penggemar, bahkan melalui platform media sosial yang populer, patut diapresiasi. Kegembiraan mereka tergambar jelas dalam unggahan tersebut, yang seolah menjadi penutup manis dari rangkaian acara Clash of Legends.





tvOneNews / 🏆 1. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rivaldo Keisuke Honda Clash Of Legends Tiktok Sepak Bola Legenda

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rivaldo dan Sorin: Anomali Barcelona hingga Dominasi Amerika Latin di Piala Dunia 2026Duo legenda, Rivaldo dan Juan Pablo Sorin, yakin Barcelona juara La Liga. Mereka pun menjagokan negaranya masing-masing di Piala Dunia 2026.

Read more »

Keisuke Honda Optimistis dengan Perkembangan Sepak Bola Indonesia Pasca Laga NostalgiaMantan bintang Jepang, Keisuke Honda, melihat potensi besar dalam perkembangan sepak bola Indonesia setelah berpartisipasi dalam laga nostalgia Clash of Legends 2026 di GBK. Ia memuji dampak positif pemain baru bagi timnas dan optimis terhadap peluang Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, sambil menikmati momen reuni dengan legenda sepak bola dunia.

Read more »

Keira Honda Lihat Sisi Positif Laga Nostalgia dan Perkembangan Sepak Bola IndonesiaMantan bintang Jepang, Keisuke Honda, menemukan pandangan positif dalam pertandingan nostalgia dan perkembangan sepak bola Indonesia. Meski timnya kalah dari Barcelona, ia menikmati momen bermain bersama legenda dunia dan memuji dampak pemain baru bagi skuad Garuda, bahkan menyoroti peluang Indonesia di kualifikasi Piala Dunia.

Read more »

Wakili Legenda Timnas Indonesia, Irfan Bachdim Singgung Rivaldo hingga Patrick Kluivert di Clash of LegendsBerita Wakili Legenda Timnas Indonesia, Irfan Bachdim Singgung Rivaldo hingga Patrick Kluivert di Clash of Legends terbaru hari ini 2026-04-19 07:28:10 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Bukan Sekedar Pujian, Keisuke Honda Yakin Timnas Indonesia Punya Peluang Besar Lolos Piala Dunia 2030Legenda AC Milan sekaligus eks Timnas Jepang Keisuke Honda yakin Timnas Indonesia bakal bisa lolos ke Piala Dunia 2030 karena memiliki pemain bagus.

Read more »

Gagal Hadapi Patrick Kluivert, Legenda Jepang Keisuke Honda Bicara Jujur soal Kualitas Timnas Indonesia saat IniBerita Gagal Hadapi Patrick Kluivert, Legenda Jepang Keisuke Honda Bicara Jujur soal Kualitas Timnas Indonesia saat Ini terbaru hari ini 2026-04-19 14:04:13 dari sumber yang terpercaya

Read more »