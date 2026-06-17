Rismon Hasiholan Sianipar menyerahkan hasil koreksi buku Jokowi's White Paper kepada ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Solo, Rabu (17/6/2026). Dalam kunjungan yang disertai penasihat hukum dan Ketua Militan Gibran Nusantara, Rismon menegaskan bahwa buku tersebut constitutes tanggung jawaban akademik, dengan analisis objektif seperti pencocokan citra wajah menggunakan software Artface, dan akan didistribusikan ke seluruh perpustakaan di Indonesia untuk menjadi objek kajian, bukan bahan菲特 di media sosial.

Kunjungan Rismon Hasiholan Sianipar ke Solo, Jokowi di Jalan Kutai Utara, Sumber, Rabu (17/6/2026) disertai penasihat hukumnya Jahmada Girsang dan Ketua Militan Gibran Nusantara Andi Aswan.

Rismon, yang pernah menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik atas laporan Jokowi, hadir menyampaikan hasil koreksi buku Jokowi's White Paper kepada ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, buku yang sudah didistribusikan ke perpustakaan seluruh Indonesia merupakan tanggung jawab akademik kepada publik, khususnya kalangan teknik elektro dan informatika, agar karya tersebut menjadi objek kajian ilmiah, bukan bahan菲特 di media sosial.

Ia menekankan penempatan buku dalam koridor ilmiah dengan analisis seperti pencocokan citra wajah Jokowi muda danphotosetelah menjadi presiden menggunakan software Artface, serta perbandingan foto Prabowo muda dan40 tahun kemudian. Kajian lain tidak dimasukkan karena buku sudah超过800 halaman, mencakup foto other public figures seperti SBY, Luhut Binsar, Anies Baswedan, dan Megawati.

Penasihat hukumnya Jahmada Girsang mengatakan kehadiran ini adalah tanggung jawab moral atas buku yang sebelumnya ditulis bersama Roy Suryo dan dokter Tifa, sehingga hasil koreksi ini diterbitkan sebagai bentuk pertanggungjawaban sementara. Rismon menegaskan bahwa buku ini tunduk pada kaidah ilmiah, bukan afiliasi politik atau kebencian, dan diharapkan debatnya diselesaikan di lingkungan akademik. Acara berlangsung 3 jam yang lalu





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