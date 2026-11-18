Ekspor Indonesia ke UE berisiko kena tarif MFN setelah berakhirnya fasilitas GSP pada 1 Januari 2027 hingga IEU-CEPA berlaku.

Ekspor barang dari Indonesia ke Uni Eropa menghadapi risiko signifikan terkena tarif bea masuk tinggi selama masa transisi perdagangan. Risiko ini terjadi dalam periode jeda yang dimulai pada 1 Januari 2027, saat fasilitas relaksasi bea masuk Generalised Scheme of Preferences ( GSP) berakhir secara resmi, hingga proses ratifikasi perjanjian dagang Indonesia- Uni Eropa ( IEU-CEPA) benar-benar tuntas.

Mekanisme Transisi Tarif MFN Janu 2027

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Johni Martha, menyatakan bahwa produk ekspor Indonesia berpotensi kembali dikenai tarif umum atau Most Favored Nation (MFN) apabila perjanjian perdagangan belum efektif berlaku di pasar Eropa. Pemerintah saat ini tengah berunding dengan Komisi Eropa untuk menjajaki mekanisme transisi yang dapat melindungi kepentingan eksportir nasional dari lonjakan biaya tarif tersebut. Namun, Johni Martha belum dapat mengungkapkan detail spesifik mengenai mekanisme yang sedang dibahas dalam pertemuan tersebut dengan pihak Uni Eropa.

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Timeline Penandatanganan dan Ratifikasi IEU-CEPA

Perjanjian IEU-CEPA dijadwalkan akan ditandatangani secara resmi di Brussels, Belgia, pada tanggal 21 November 2026. Pemimpin delegasi Indonesia untuk penandatanganan tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Setelah proses penandatanganan di Brussel selesai, perjanjian tersebut masih wajib melalui tahap ratifikasi ketat oleh setiap pihak yang terlibat sebelum dapat diberlakukan secara hukum. Masa sidang parlemen secara normal membutuhkan waktu sekitar 6 hingga 7 bulan untuk menyelesaikan proses legislasi.

Pengaruh GSP Terhadap Nilai Ekspor Nasional

Fasilitas GSP yang akan berakhir pada 1 Januari 2027 merupakan skema preferensi yang diterapkan Uni Eropa untuk barang ekspor dari negara berkembang. Data dari GSP Hub pada tahun 2025 menunjukkan bahwa sebanyak 35 persen dari total ekspor barang Indonesia ke Uni Eropa saat ini sangat bergantung pada fasilitas GSP tersebut. Besarnya angka ini membuktikan bahwa fasilitas GSP memainkan peran krusial dalam mendukung daya saing dan volume ekspor Indonesia ke pasar Eropa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total nilai ekspor Indonesia pada periode Januari hingga September 2026 mencapai 221,23 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 4.040 triliun.

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Dampak bagi Eksportir dan Industri Alas Kaki

Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Benny Soetrisno, memperingatkan bahwa perubahan fasilitas tarif dapat memengaruhi pertimbangan importir di Eropa dalam membeli produk dari Indonesia. Ia menjelaskan bahwa pembeli atau importir cenderung akan mengalihkan pembelian mereka ke komoditas yang masih memiliki fasilitas GSP aktif. Di sisi lain, Sekjen Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Yoseph Billie Dosiwoda, menilai bahwa IEU-CEPA berpotensi meningkatkan ekspor industri alas kaki nasional hingga 60 persen dalam tiga tahun setelah perjanjian berlaku.

Tantangan Investasi dan Perizinan Dalam Negeri

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, menekankan bahwa pelaku usaha yang selama ini mengekspor ke Uni Eropa umumnya sudah memahami mekanisme GSP sehingga transisi perlu disiapkan dengan cermat. Yoseph Billie Dosiwoda juga mengingatkan bahwa peluang peningkatan ekspor ini harus diimbangi dengan perbaikan iklim usaha, investasi, dan pengurangan beban pajak serta biaya tenaga kerja di dalam negeri.