Riset terbaru dari Radboud University mengungkap katai putih dapat menguap lebih cepat dari perkiraan akibat efek kuantum dalam kurun waktu 10^78 tahun.

Studi terbaru dari Radboud University mengungkap bahwa sisa-sisa bintang mati berpotensi menguap jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan sebelumnya. Tim riset yang dipimpin oleh fisikawan dan matematikawan Heino Falcke, Michael Wondrak, dan Walter van Suijlekom menemukan bahwa katai putih dapat menghilang melalui proses fisika kuantum dalam waktu sekitar 10^78 tahun. Angka ini merupakan satu angka nol yang diikuti oleh tujuh puluh delapan angka nol, sebuah skala waktu yang sangat besar namun masih jauh lebih singkat dari estimasi lama.

Mekanisme Penguapan Kuantum Pada Katai Putih

Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Cosmology and Astroparticle Physics ini mengembangkan teori radiasi Hawking yang sebelumnya hanya diterapkan pada lubang hitam. Teori tersebut memprediksi bahwa lubang hitam dapat memancarkan partikel akibat efek kuantum, dan tim Radboud University menguji apakah mekanisme serupa dapat terjadi pada objek astronomi yang memiliki permukaan padat seperti katai putih. Mereka memperkirakan bahwa kelengkungan ruang-waktu di sekitar objek padat ini dapat memicu produksi partikel yang secara perlahan-lahan menghilangkan energi objek tersebut.

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Hasil perhitungan menunjukkan bahwa semakin padat suatu objek, semakin cepat pula proses penguapannya berlangsung. Fenomena ini berbeda dengan pemahaman konvensional yang menganggap sisa bintang akan bertahan dalam keadaan stabil untuk jangka waktu yang sangat lama. Proses penguapan ini terjadi karena interaksi kompleks antara gravitasi ekstrem dan prinsip-prinsip mekanika kuantum yang bekerja pada skala makroskopis dalam ruang-waktu yang melengkung.

Perbandingan Waktu Hidup Dengan Bintang Neutron

Skala waktu penguapan untuk katai putih mencapai 10^78 tahun menurut perhitungan terbaru dari tim Heino Falcke dan koleganya. Angka ini berbeda secara signifikan dari penelitian sebelumnya yang memperkirakan katai putih dapat bertahan hingga 10^1100 tahun sebelum akhirnya meledak. Estimasi lama tersebut berfokus pada kemungkinan katai putih yang telah mendingin menjadi sisa gelap bernama katai hitam untuk mengalami reaksi nuklir yang sangat lambat.

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Reaksi nuklir dalam model lama dapat mengubah komposisi materi secara bertahap hingga membuat objek menjadi tidak stabil dan berakhir dengan ledakan. Sebaliknya, studi terbaru dari Radboud University menghitung kemungkinan katai putih kehilangan energi secara bertahap akibat produksi partikel yang dipicu oleh kelengkungan ruang-waktu. Proses penguapan ini diperkirakan dapat berlangsung jauh sebelum reaksi nuklir mencapai tahap akhir dalam skenario lama.

Konsekuensi Bagi Bintang Neutron Dan Masa Depan Alam Semesta

Hasil perhitungan juga memberikan wawasan baru mengenai nasib bintang neutron dalam skala waktu kosmik. Bintang neutron diperkirakan memiliki waktu penguapan sekitar 10^67 tahun, yang jauh lebih singkat dibandingkan dengan katai putih yang membutuhkan 10^78 tahun untuk menguap sepenuhnya. Perbedaan waktu ini menegaskan bahwa objek yang lebih padat mengalami proses penguapan yang lebih cepat akibat interaksi gravitasi dan kuantum yang lebih intens.

Penting untuk dicatat bahwa penelitian ini tidak menetapkan kapan alam semesta akan berakhir secara total. Perhitungan yang dilakukan hanya memperkirakan skala waktu salah satu proses fisik yang mungkin terjadi pada sisa-sisa bintang dalam kondisi ideal. Meskipun demikian, temuan dari Heino Falcke, Michael Wondrak, dan Walter van Suijlekom memberikan perspektif baru tentang dinamika jangka panjang materi di alam semesta yang melampaui pemahaman konvensional tentang ketahanan sisa bintang.