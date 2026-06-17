Artikel ini merangkum puncak musim BRI Super League 2025/2026, termasuk daftar peraih penghargaan individu, Best XI, dan klub terbaik. Diskusi juga menyentuh kelayakan manajemen keuangan yang diambil dari kebiasaan konsisten pemain liga, serta berbagai inisiatif terkini BRI di bidang lifestyle, kebudayaan, dan investasi.

Liga Super BRI 2025/2026 telah resmi berakhir setelah menyajikan persaingan sengit selama hampir satu musim. Operator kompetisi merilis daftar peraih penghargaan individu dan Best XI berdasarkan performs dan konsistensi sepanjang musim.

Persib Bandung berhasil mempertahankan gelar juara, namun sejumlah klub lain juga mendapatkan pengakuan signifikan. Mariano Peralta dari Borneo FC menonjol sebagai winger produktif dengan 20 gol dan 14 assist. Dony Tri Pamungkas menunjukkan perkembangan konsisten bersama Persija Jakarta di sektor kiri pertahanan. Kiper timnas Indonesia Nadeo Argawinata mencatat banyak clean sheet dan menjadi tulang punggung lini pertahanan Borneo FC.

Pelatih Bojan Hodak dinobatkan sebagai pelatih terbaik setelah membawa Persib Bandung Juara. David da Silva dari Malut United FC menjadi top skorer dengan 23 gol. Muhammad Iqbal meraih penghargaan gol terbaik beraksi individu yang memukau. Borneo FC juga mendapat penghargaan Fair Play Team karena sportivitas yang baik.

Daftar Best XI musim ini didominasi oleh pemain dari Persib Bandung dan Borneo FC, mencerminkan kompetisi yang ketat hingga akhir. Prinsip konsistensi dan perencanaan yang diterapkan para pemain dan pelatih untuk meraih kesuksesan juga dapat menjadi contoh dalam mengelola keuangan. Retail Banking BRI menawarkan berbagai solusi keuangan melalui aplikasi BRImo dan jaringan layanan untuk membantu masyarakat merencanakan keuangan dengan baik. Selain itu, BRI menghadirkan beragam Promo Lifestyle untuk suporter yang dapat dinikmati setelah musim berakhir.

BRI juga menginisiasi program-program kebudayaan seperti BRI Jazz Gunung Series 2026 untuk menyatukan musik, alam, dan budaya. Program CSR seperti BRIPoin juga berperan dalam melestarikan seni tradisional Jawa. Berita lain yang perlu diperhatikan mencakup analisis tim-tim dengan poin kembar di liga serta strategi Bojan Hodak membangun tim yang tangguh. Di bidang investasi, BRI memperluas akses investasi global dengan memperkenalkan Reksa Dana USD Batavia di BRImo





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Super League BRI Persib Bandung Borneo FC Best XI Penghargaan Mariano Peralta Bojan Hodak David Da Silva Nadeo Argawinata

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