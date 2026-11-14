Rincian Ukuran Fidyah Puasa Sesuai Empat Mazhab dan Ketentuan BAZNAS

Panduan lengkap besaran fidyah puasa untuk tidak mampu berpuasa sesuai empat mazhab dan regulasi BAZNAS, termasuk hitungan berat beras dan nilai Rupiah terbaru.

Fidyah merupakan keringanan syariat bagi umat Muslim yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa Ramadhan karena uzur permanen. Pertanyaan utama yang sering muncul adalah besaran takaran yang harus diserahkan untuk mengganti setiap hari puasa yang ditinggalkan. Sebelum membahas detail angka, penting memahami definisi fidyah itu sendiri sebagai pemberian makanan kepada fakir miskin sebagai ganti puasa yang ditinggalkan.

Mazhab Syafi'i dan Maliki: Takaran Satu Mud

Mazhab Syafi'i dan Maliki menetapkan ukuran fidyah sebesar satu mud makanan pokok untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan. Satu mud setara dengan sekitar 675 gram hingga 750 gram beras, atau seukuran telapak tangan yang ditengadahkan saat berdoa. Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab menegaskan bahwa fidyah harus diberikan dalam bentuk makanan, bukan uang, karena nash secara eksplisit memerintahkan pemberian makanan. Buya Yahya juga menyebutkan bahwa satu mud berkisar antara 6 hingga 6,7 ons, meskipun ada sebagian ulama yang menyebutkan 5,9 ons atau 6,5 ons.

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Jika seseorang tidak berpuasa selama 30 hari, maka fidyah yang harus dibayarkan adalah 30 kali 0,75 kilogram yang sama dengan 22,5 kilogram beras. Angka ini menjadi acuan dasar dalam menghitung kewajiban fidyah bagi mereka yang memiliki uzur tetap. Ketetapan ini bertujuan memastikan bahwa zakat fitrah atau fidyah yang diberikan benar-benar mencukupi kebutuhan penerima manfaat di lapangan.

Perbedaan Mazhab Hanafi dan Hanbali

Mazhab Hanafi menetapkan takaran yang lebih besar, yaitu dua mud atau setengah sha' makanan pokok per hari puasa yang ditinggalkan. Setengah sha' setara dengan sekitar 1,5 kilogram beras. Al-Kasani dalam Badai' Ash-Shanai' menjelaskan bahwa mazhab ini memberikan fleksibilitas, termasuk membolehkan pembayaran fidyah dengan uang yang setara nilainya dengan makanan tersebut. Pendapat ini didasarkan pada pemahaman bahwa tujuan fidyah adalah memenuhi kebutuhan makan orang miskin, dan tujuan tersebut dapat tercapai melalui nilai uang.

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Sementara itu, Mazhab Hanbali memberikan rincian yang sedikit berbeda tergantung jenis bahan makanan. Jika fidyah berupa gandum utuh, ukurannya adalah satu mud, sedangkan jika berupa kurma, ukurannya adalah setengah sha'. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menjelaskan bahwa mazhab ini memberikan kelonggaran dalam bentuk penyajian, misalnya makanan matang yang siap dikonsumsi, asalkan tetap memenuhi takaran yang ditentukan. Beberapa ulama belakangan seperti Syaikh Ibnu Baz dan Lajnah Daimah lil Buhuts Al-'Ilmiyyah wal Ifta' berpendapat bahwa ukuran fidyah adalah setengah sha' dari makanan pokok di negeri masing-masing, setara dengan sekitar 1,5 kilogram.

Implementasi Praktis Fidyah di Indonesia

Di Indonesia, BAZNAS dan lembaga amil zakat di berbagai daerah mengeluarkan ketetapan besaran fidyah yang berlaku di wilayahnya. Sebagai contoh, BAZNAS Kota Manado menetapkan bahwa satu hari tidak berpuasa setara dengan satu mud, sekitar 750 gram beras, yang diberikan kepada satu orang miskin. Jika meninggalkan 30 hari puasa, maka fidyah yang harus dibayarkan adalah 30 mud, sekitar 22,5 kilogram beras kepada 30 orang miskin. BAZNAS Kota Manado juga menerima pembayaran fidyah dalam bentuk uang sebesar 15.000 Rupiah per hari per jiwa, sehingga untuk 30 hari menjadi 450.000 Rupiah.

Sementara itu, BAZNAS Kota Yogyakarta menetapkan fidyah beras minimal 0,75 kilogram yang setara dengan 11.250 Rupiah. Ketetapan ini dapat berubah setiap tahun sesuai dengan harga makanan pokok dan kebijakan lembaga. Isnan Ansory dalam Puasa yang Masyru' dan Tidak Masyru' menempatkan fidyah sebagai bagian dari ibadah wajib yang berdimensi sosial, di mana makanan yang disalurkan harus benar-benar mencukupi kebutuhan penerima.

Syarat Wajib dan Tidak Wajib Membayar Fidyah

Orang yang sudah lanjut usia dan kondisi fisiknya lemah sehingga tidak mampu berpuasa secara permanen wajib membayar fidyah. Mereka tidak diwajibkan mengqadha karena usia yang semakin bertambah justru membuat kondisi fisik semakin lemah. Penderita penyakit berat yang tidak kunjung sembuh, seperti gagal ginjal atau diabetes berat, wajib membayar fidyah dan tidak wajib qadha. Jika sakitnya masih ada harapan sembuh, maka kewajibannya adalah qadha, bukan fidyah.

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Ibu hamil atau menyusui yang tidak berpuasa karena khawatir terhadap kesehatan dirinya atau bayinya boleh membayar fidyah. Bergantung pada mazhab yang diikuti, ada yang mewajibkan fidyah saja, ada pula yang mewajibkan fidyah sekaligus qadha. Orang yang memiliki utang puasa namun sengaja tidak menggantinya hingga bertemu Ramadhan tahun depan tanpa alasan mendesak wajib qadha sekaligus membayar fidyah sebagai denda penundaan. Ini merupakan pendapat jumhur ulama selain Hanafiyah berdasarkan ayat 184 yang mewajibkan memberi makan seorang miskin bagi yang berat menjalankannya.