Menteri Ketenagakerjaan Yassierli merinci 268 item kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai dasar penetapan upah minimum provinsi dan kabupaten/kota untuk tahun 2027.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkap rincian struktur Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menjadi acuan utama dalam penentuan besaran upah minimum untuk tahun 2027. Penjelasan ini dirilis secara resmi pada Sabtu, 21 November 2026, guna memberikan transparansi bagi masyarakat dan pelaku usaha mengenai bagaimana standar hidup layak pekerja dihitung.

Komposisi Item KHL Pekerja

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan, kelompok makanan terdiri atas 177 item, kesehatan dan pendidikan 22 item, kebutuhan pokok lain-lain 54 item, serta perumahan atau tempat tinggal 15 item. Penghitungan KHL memperhatikan berbagai kelompok kebutuhan hidup, mulai dari makanan, kesehatan, pendidikan, hingga tempat tinggal. Komponen tersebut menjadi bagian penting dalam menggambarkan kebutuhan hidup layak pekerja.

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Kerangka Referensi dan Kolaborasi Institusi

Kerangka penghitungan KHL tersebut mengacu pada kajian International Labour Organization (ILO) tahun 2025 berjudul Minimum Wage Study: Developing a Formula and Methodology for Minimum Wage Determination in Indonesia. Kerangka tersebut kemudian disesuaikan lebih lanjut dengan konteks Indonesia agar relevan dengan kondisi lokal. Penghitungan KHL untuk upah minimum 2027 dilakukan bersama Kemnaker, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Penghitungan tersebut mencakup KHL tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar standar hidup yang ditetapkan mencerminkan realitas di masing-masing wilayah administras.

Peran Indeks dan Pertimbangan Ekonomi

Dalam penghitungan upah minimum, KHL menjadi salah satu pertimbangan Dewan Pengupahan dalam menentukan indeks tertentu (alpha). Penentuan indeks tersebut mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pekerja atau buruh dan perusahaan, perbandingan upah minimum dengan KHL, serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan. Formula penghitungan upah minimum menggunakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah yang dikalikan dengan indeks tertentu (alpha). Rentang indeks tersebut ditetapkan sebesar 0,5 sampai dengan 1 sebagaimana diatur dalam Pasal 139 UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Yassierli mengatakan, pertimbangan KHL perlu berjalan bersama kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan daerah. Ketiga aspek tersebut menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Dengan demikian, penentuan upah minimum dapat memperhatikan kebutuhan pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan usaha.

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Jadwal Penetapan dan Sanksi Pelanggaran

Dalam penetapan upah minimum 2027, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Gubernur juga dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten atau Kota (UMSK). Upah-upah tersebut memiliki tenggat waktu penetapan yang berbeda namun terintegrasi.

UMP ditetapkan paling lambat pada 21 November 2026, UMK paling lambat pada 25 November 2026. Sedangkan UMSP dan UMSK masing-masing ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMP dan UMK. Seluruh upah minimum tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027 untuk memastikan perlindungan upah berlaku di awal tahun anggaran.

UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan juga melarang pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Pasal 140 ayat 5 mengatur larangan tersebut, sedangkan Pasal 288 mengatur ancamannya. Pengusaha yang melanggar dapat dikenai pidana penjara paling lama empat tahun dan atau denda paling banyak Rp 200 juta. Sementara itu, korporasi dapat dikenai denda Rp 200 juta hingga Rp 2 miliar.