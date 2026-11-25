Proyek SPAM Regional Jatiluhur I dengan investasi Rp1,75 triliun telah beroperasi di Bekasi. Sistem ini mengalokasikan air bersih ke Jakarta dan Bekasi untuk mengurangi penurunan permukaan tanah yang parah.

Proyek SPAM Regional Jatiluhur I telah resmi beroperasi dan mulai mendistribusikan pasokan air bersih dalam skala besar ke wilayah DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang. Inisiatif strategis ini diluncurkan untuk mengatasi masalah kritis penurunan permukaan tanah atau land subsidence yang disebabkan oleh ekstraksi air tanah berlebihan. Direktur Utama PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur, Rendy Ardiansyah, menegaskan bahwa infrastruktur ini menjadi solusi vital bagi keberlanjutan sumber daya air di kawasan metropolitan Jabodetabek dan sekitarnya.

Strategi Pengurangan Ekstraksi Air Tanah

Masalah land subsidence menjadi urgensi utama yang mendorong pengembangan sistem penyediaan air minum berbasis waduk. Ekstraksi air tanah yang masif selama bertahun-tahun telah menyebabkan penurunan muka tanah yang mengancam stabilitas infrastruktur dan permukiman. PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur berupaya menyediakan alternatif pasokan air yang berkelanjutan dari Waduk Jatiluhur. Langkah ini diharapkan dapat menurunkan ketergantungan masyarakat dan industri terhadap sumber air tanah.

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Rendy Ardiansyah menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Kesadaran publik terhadap bahaya penggunaan air tanah yang eksesif harus terus ditingkatkan. Pembangunan infrastruktur air minum yang berkelanjutan merupakan kunci untuk menjamin ketersediaan air bagi generasi mendatang.

Struktur Kapasitas dan Alokasi Distribusi

SPAM Regional Jatiluhur I memiliki kapasitas total yang sangat signifikan sebesar 4.750 liter per detik. Infrastruktur ini terdiri dari dua unit Instalasi Pengolahan Air (IPA) utama. IPA Bekasi memiliki kapasitas besar sebesar 4.400 liter per detik, sedangkan IPA Cibeet beroperasi dengan kapasitas 350 liter per detik. Kedua fasilitas ini bekerja terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan air di wilayah yang telah ditentukan.

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Dari total kapasitas IPA Bekasi, sebanyak 4.000 liter per detik dialokasikan khusus untuk DKI Jakarta melalui PT PAM Jaya. Kota Bekasi menerima alokasi 300 liter per detik, sementara Kabupaten Bekasi mendapat 100 liter per detik. Skema distribusi ini dirancang untuk memastikan pasokan air yang adil dan efektif bagi setiap wilayah penerima.

IPA Cibeet yang berlokasi di perbatasan Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang bertugas memasok kebutuhan air Kabupaten Karawang. Kapasitas 350 liter per detik dari IPA Cibeet ini sangat penting untuk memenuhi permintaan air di wilayah tersebut. Dengan pembagian alokasi yang jelas, sistem ini mampu melayani sekitar 2 juta penduduk atau setara dengan 380.000 sambungan rumah.

Kinerja Operasional dan Proyeksi Dampak

Penyaluran air melalui SPAM Regional Jatiluhur I dilakukan secara bertahap untuk memastikan stabilitas jaringan. Pada kuartal ketiga tahun 2026, realisasi distribusi air curah mencatatkan angka 2.160 liter per detik. Angka ini menunjukkan kinerja yang melampaui target awal sebesar 1.851 liter per detik, mencapai 117% dari sasaran yang ditetapkan.

Peningkatan volume distribusi ini mengindikasikan penerimaan positif dari konsumen dan keberhasilan teknis operasi. Dengan kapasitas operasional yang telah melebihi target, sistem diharapkan dapat segera melayani lebih banyak rumah tangga. Dampak positifnya adalah penurunan tekanan terhadap sumber air tanah yang selama ini menjadi penyebab utama land subsidence.

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Kerangka Investasi dan Skema KPBU

Pembangunan SPAM Regional Jatiluhur I membutuhkan investasi total mencapai Rp1,75 triliun. Proyek besar ini dilaksanakan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU. Bentuk kerjasama yang diterapkan adalah Build-Operate-Transfer (BOT) yang menjamin transisi aset ke pemerintah di masa depan.

Kementerian Pekerjaan Umum bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama. PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur ditunjuk sebagai badan usaha pelaksana yang bertanggung jawab atas konstruksi dan operasi. Masa kerja sama ditetapkan selama 34 tahun 11 bulan. Periode ini dihitung sejak pembangunan dimulai pada 19 Januari 2022 hingga berakhir pada 19 Desember 2056.

Setelah masa kerja sama berakhir pada tahun 2056, seluruh infrastruktur akan dikelola sepenuhnya oleh pemerintah. Transisi kepemilikan ini menjamin keberlanjutan layanan air minum publik. Pemerintah berharap akses masyarakat terhadap air perpipaan dapat terus diperluas melalui model kerjasama yang terstruktur.