Xiaomi 18 Pro Series resmi masuk Indonesia dengan desain layar belakang multifungsi, kamera Leica 200 MP, dan prioritas pemesanan awal pada November 2026.

Produk smartphone kelas flagship dari Xiaomi, yaitu Xiaomi 18 Pro Series, resmi bersiap memasuki pasar Indonesia dengan menghadirkan dua varian utama, yakni Xiaomi 18 Pro dan Xiaomi 18 Pro Max. Perangkat inovatif ini membawa sejumlah teknologi unggulan yang menjadi standar baru bagi pengguna smartphone high-end di era digital saat ini. CNBC Indonesia telah mendapatkan kesempatan untuk mencoba langsung perangkat ini secara hands-on dan mencatatkan sejumlah karakteristik menonjol dari sisi desain maupun fungsionalitasnya.

Kesan pertama yang langsung terasa saat memegang perangkat adalah bodi yang terasa sangat solid dan tetap nyaman saat digenggam untuk penggunaan jangka panjang. Daya tarik utama yang membedakan seri ini dari kompetitor lainnya adalah kehadiran layar tambahan di bagian belakang atau yang dikenal sebagai back display. Layar sekunder ini tidak berfungsi sekadar sebagai pemanis estetika desain, melainkan membawa berbagai fungsi praktis yang signifikan untuk menunjang aktivitas harian pengguna secara maksimal.

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Fungsionalitas layar belakang Xiaomi 18 Pro Series mencakup kemampuan untuk menampilkan wallpaper kustom serta memberikan akses cepat ke berbagai notifikasi penting. Pengguna dapat memantau informasi seperti pesan WhatsApp, pesan singkat, email, hingga panggilan telepon masuk tanpa perlu membuka atau mengaktifkan layar utama. Hal ini memberikan kenyamanan ekstra dalam memantau komunikasi penting tanpa mengganggu privasi atau menghabiskan baterai secara berlebihan hanya untuk melihat notifikasi.

Kontrol Musik dan Penyimpanan Cepat dengan Pin to Back Display

Xiaomi mengintegrasikan fitur Pin to Back Display yang memungkinkan pengguna menyematkan informasi penting secara langsung ke layar belakang. Fitur ini sangat berguna untuk menyimpan catatan seperti daftar belanja dari aplikasi Notes, boarding pass, atau kode QR yang sering dibutuhkan. Pengguna cukup menyalakan fungsi tersebut dengan mengetuk layar belakang sebanyak dua kali untuk menampilkan data yang telah disimpan sebelumnya dengan cepat.

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Selain untuk penyimpanan data, layar belakang juga berfungsi sebagai kontroler media yang efisien. Pengguna dapat mengontrol pemutar musik langsung dari bagian belakang ponsel, termasuk mengganti lagu ke trek berikutnya atau sebelumnya. Kemampuan ini memungkinkan interaksi yang lebih praktis tanpa perlu menyalakan layar utama, sehingga menjaga fokus pengguna tetap pada lingkungan sekitarnya sambil tetap menikmati konten audio yang diinginkan.

Sistem Kamera Kolaborasi Leica dengan Sensor 200 MP

Dari sisi kemampuan fotografi, Xiaomi 18 Pro Series dibekali dengan sistem kamera canggih hasil kolaborasi bersama Leica yang mengusung lensa utama beresolusi tinggi mencapai 200 MP. Kehadiran layar belakang memungkinkan pengguna mengambil foto swafoto atau selfie menggunakan kamera utama, sehingga menghasilkan gambar yang jauh lebih tajam, jernih, dan detail dibandingkan dengan penggunaan kamera depan standar.

Fitur ini juga memudahkan pengambilan foto bersama karena komposisi gambar dapat dipantau langsung melalui layar belakang. Xiaomi menyertakan mode portrait dengan efek latar belakang buram atau bokeh yang halus, serta mode photobooth untuk foto grup yang lebih dinamis. Dukungan fitur live preview memungkinkan pengguna melihat pratinjau hasil jepretan secara langsung di back display sebelum menekan tombol rana, meningkatkan akurasi hasil fotografi.

Untuk kebutuhan videografi, perangkat ini mendukung perekaman video dengan resolusi tinggi hingga 8K pada frame rate 30 fps. Teknologi stabilisasi ganda yang diintegrasikan, yaitu Optical Image Stabilization (OIS) dan Electronic Image Stabilization (EIS), menjamin bahwa hasil rekaman video tetap stabil dan minim goyangan meskipun diambil dalam kondisi gerak atau lingkungan yang kurang stabil.

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Prosesor Kuat dan Fitur Privasi Xiaomi Privacy Display

Dari segi performa, Xiaomi 18 Pro Series ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon generasi terbaru yang diklaim sebagai salah satu prosesor terkencang di kelasnya saat ini. Performa tinggi ini memastikan multitasking yang lancar dan kemampuan gaming yang mulus, mendukung kebutuhan pengguna profesional maupun gamer yang membutuhkan perangkat dengan kecepatan pengolahan data maksimal.

Xiaomi juga menghadirkan fitur keamanan dan privasi berupa Xiaomi Privacy Display yang membatasi sudut pandang layar agar tampilan tidak mudah diintip oleh orang lain di sekitar pengguna. Fitur ini dapat diaktifkan untuk seluruh permukaan layar atau dipilih untuk aplikasi tertentu yang ingin disembunyikan informasinya, termasuk untuk menyembunyikan isi notifikasi pesan yang bersifat sensitif atau pribadi.

Tersedia Dalam Empat Warna dengan Prioritas Pesan Awal

Terkait desain visual, Xiaomi 18 Pro Series hadir dalam empat pilihan warna yang variatif, mulai dari opsi warna klasik Black dan White, hingga dua opsi warna yang lebih mencolok seperti Velvet Red dan Cosmic Blue. Variasi warna ini memberikan fleksibilitas bagi konsumen untuk memilih perangkat yang sesuai dengan kepribadian dan gaya penampilan mereka.

Bagi konsumen di Tanah Air yang berminat untuk memiliki perangkat ini, Xiaomi telah resmi membuka program priority booking sejak tanggal 18 November 2026. Calon pembeli dapat mengikuti program ini dengan membayarkan commitment fee sebesar Rp500.000 untuk mengamankan unit sekaligus mendapatkan berbagai keuntungan eksklusif yang berlaku khusus pada masa pemesanan awal.