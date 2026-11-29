Xiaomi 18 Pro dan Pro Max siap dijual di Indonesia dengan spesifikasi tinggi. Artikel ini mengulas perbedaan layar, baterai, dan fitur kamera Leica untuk membantu konsumen memilih.

Kedua model flagship terbaru dari Xiaomi, yaitu Xiaomi 18 Pro dan Xiaomi 18 Pro Max, telah resmi diumumkan dan bersiap untuk diluncurkan di pasar Indonesia dalam waktu yang sangat dekat. Peluncuran kedua perangkat ini menandai kehadiran seri terbarunya dengan spesifikasi unggulan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan kinerja tinggi dan fitur kamera profesional.

Perbedaan Layar dan Sistem Back Display

Perbedaan paling mencolok antara kedua ponsel ini terletak pada dimensi layar depan. Xiaomi 18 Pro memiliki layar berukuran 6,4 inci yang nyaman digenggam dengan satu tangan. Sebaliknya, Xiaomi 18 Pro Max menawarkan layar yang lebih luas dan lapang dengan ukuran 6,9 inci untuk pengalaman visual yang lebih imersif. Selain layar depan, kedua perangkat juga dilengkapi dengan fitur unik Back Display pada panel belakang.

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Untuk model standar, Back Display berukuran 2,7 inci dengan resolusi 596 x 976 piksel. Namun, varian Pro Max memberikan layar belakang yang lebih besar berukuran 2,9 inci meskipun resolusi yang ditawarkan tetap sama. Fitur inovatif ini memungkinkan pengguna untuk mengambil gambar atau swafoto dengan presisi tinggi menggunakan kamera utama, memberikan fleksibilitas kreatif yang tidak ditemukan pada banyak smartphone lain di kelasnya.

Kapasitas Baterai dan Chipset Performa Tinggi

Sektor daya dan performa menjadi pembeda signifikan lainnya antara kedua model flagship ini. Xiaomi 18 Pro Max didorong oleh kapasitas baterai yang jauh lebih besar, yaitu 7.050 mAh untuk pasar global. Angka ini jelas lebih unggul dibandingkan dengan baterai Xiaomi 18 Pro yang memiliki kapasitas 6.000 mAh, memberikan daya tahan lebih lama bagi pengguna yang aktif menggunakan perangkat.

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Dari sisi dapur pacu, kedua perangkat menggunakan arsitektur prosesor generasi terbaru dari Qualcomm. Xiaomi 18 Pro Max menggunakan prosesor Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 yang dirancang untuk memberikan kinerja puncak. Sementara itu, Xiaomi 18 Pro ditenagai oleh chipset Snapdragon 8 Elite Gen 6 yang juga sangat bertenaga, memastikan kelancaran multitasking dan permainan berat tanpa hambatan berarti.

Konfigurasi Kamera Kolaborasi Leica Summilux

Meskipun memiliki perbedaan fisik dan teknis yang cukup besar, kedua ponsel ini menyamai spesifikasi kamera melalui kolaborasi co-engineering eksklusif dengan Leica. Pengguna Xiaomi 18 Pro dan Xiaomi 18 Pro Max sama-sama mendapatkan sistem kamera ganda 200 MP yang luar biasa. Kamera utama menggunakan lensa optik Leica Summilux 23mm dengan sensor berukuran 1/1,28 inci dan dukungan Optical Image Stabilization (OIS) untuk hasil foto yang stabil dan tajam.

Selain kamera utama, kedua perangkat dibekali dengan lensa telefoto Leica 75mm 200 MP yang memungkinkan zoom optikal berkualitas tinggi, serta lensa ultra-wide Leica 17mm 50 MP untuk pemandangan luas. Sistem kamera depan juga seragam di kedua model, yaitu sensor 50 MP Auto Focus yang menjamin kualitas video call dan swafoto yang jernih.

Fitur Eksklusif LOFIC HDR pada Model Pro Max

Untuk memberikan nilai tambah pada segmen fotografi, Xiaomi 18 Pro Max menawarkan teknologi tambahan yang tidak dimiliki oleh versi Pro, yaitu fitur LOFIC HDR. Teknologi ini mendukung dynamic range hingga 16,2EV, yang memungkinkan ponsel untuk menangkap detail yang kaya baik di area paling terang maupun paling gelap dalam sebuah foto. Hal ini sangat berguna untuk mengambil gambar di kondisi pencahayaan yang menantang atau kontras tinggi.

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Hingga saat ini, Xiaomi Indonesia belum merilis informasi mengenai harga resmi dan tanggal peluncuran pasti untuk kedua ponsel flagship tersebut di Tanah Air. Konsumen diimbau untuk terus menyimak perkembangan terbaru dari pihak Xiaomi Indonesia untuk mendapatkan detail mengenai ketersediaan dan paket penawaran peluncuran resmi di pasar lokal.