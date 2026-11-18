Duo Kai dan Sehun resmi rilis mini album debut EXO-KASE dengan lagu utama Waking Up The City pada 1 Desember 2026. Simak detail konsep musik dan teaser terbaru.

Tim musik subunit EXO-KASE yang terdiri dari Kai dan Sehun resmi mengumumkan perilisan mini album debut mereka yang bertajuk Waking Up The City pada tanggal 1 Desember 2026. Album ini hadir dengan lagu utama yang memiliki judul sama serta menampilkan trek b-side yang akan memfasilitasi penampilan solo eksklusif dari kedua anggota grup tersebut. Pengungkapan detail ini bertujuan untuk membangun antusiasme tinggi di kalangan penggemar setia yang telah menunggu debut unit baru ini.

Konsep Musik Hip Hop dan Tekad Membangun Kota

Lagu utama Waking Up The City dirancang sebagai trek dansa yang menonjolkan riff bass dengan distorsi kasar serta dentuman drum yang eksplosif. Produksi musik ini mengusung gaya hip hop yang kuat dengan elemen keren yang menjadi ciri khas unit tersebut. Lirik lagu menggambarkan tekad seseorang untuk mendobrak batasan diri dan memperluas cakrawala dunia melalui perspektif baru. Metaphor yang digunakan dalam lirik ini seperti membangunkan kehidupan suasana kota di pagi hari yang penuh energi.

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Sinergi Koreografi Tiga Dimensi Dua Penari Utama

Duo Kai dan Sehun mengoptimalkan penampilan panggung dengan memanfaatkan sisi karismatik masing-masing anggota. EXO-KASE sebagai unit yang terdiri dari member dengan visual luar biasa dan bakat performance intens sebagai duo penari utama di grup EXO diharapkan mampu memukau perhatian para penggemar. Koreografi ini mengandalkan dance berpasangan yang elegan dengan gerakan seirama yang seolah keduanya bernapas bersama.

Pola gerakan tiga dimensi menjadi daya tarik utama performance lagu Waking Up The City karena melambangkan tempat bertemunya keteraturan dan kekacauan. Segmen dance break yang menjadi klimaks penampilan juga sangat dinantikan oleh para penggemar karena menampilkan intensitas tinggi dari kedua anggota unit.

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Visual Misterius dalam Teaser Image Resmi

Seiring dengan pembagian detail lagu utama EXO-KASE juga telah membagikan sejumlah teaser image untuk merayakan debut unit terbaru mereka melalui unggahan resmi di media sosial EXO. Teaser image pertama mini album EXO-KASE Waking Up The City didominasi dengan aura karismatik dan pembawaan intens yang kuat. Duo Kai dan Sehun tampil sebagai duo visual yang memukau dengan pose di sudut jalanan kota sambil mengenakan outfit serba jaket kulit.

Kedua anggota sukses membuai para penggemar lewat visual yang cool dan misterius dengan tatapan intens ke arah kamera. Gaya cuek yang mereka tonjolkan berhasil menonjolkan image yang kontras namun tetap bersinergi dengan nuansa malam kota. Konsep ini ditampilkan melalui gaya cool guy dan hot guy yang mereka perankan dengan sangat natural dalam rangkaian foto teaser.

Detail Versi Visual dan Rencana Rilis Resmi

Teaser image pertama mini album Waking Up The City hadir dalam dua versi yakni versi image hitam putih dan berwarna yang sukses menyoroti pesona masing-masing anggota. Sehun memulai rangkaian teaser dengan gaya cool melalui beberapa pose santai yang menyoroti side profil intens sang idola. Sementara Kai menampilkan pose artistik yang tidak hanya menonjolkan sorotan visual tetapi juga gaya yang menangkap sisi sensual sang idola.

Para penggemar telah menunjukkan ketidaksabaran tinggi untuk menantikan rangkaian teaser selanjutnya baik berupa image maupun video yang akan semakin mengungkap konsep serta cerita utama di balik album debut unit EXO-KASE. Album mini pertama ini bertajuk Waking Up The City akan resmi dirilis pada tanggal 1 Desember 2026 di semua platform musik baik online maupun offline.