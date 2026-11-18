Rockstar Games resmi menetapkan tanggal rilis Grand Theft Auto 6 untuk 19 November 2026. Pemain PS5 di Indonesia dapat mulai bermain tepat pukul 00.00 WIB dengan syarat penyimpanan 212GB.

Rockstar Games secara resmi mengumumkan bahwa Grand Theft Auto 6 akan tersedia untuk diunduh dan dimainkan pada 19 November 2026. Pengumuman penting ini dikonfirmasi melalui laman dukungan resmi perusahaan pada Kamis dini hari. Rilis game tersebut dijadwalkan terjadi pukul 00.00 waktu setempat untuk kedua konsol yang mendukungnya.

Jadwal Peluncuran Berdasarkan Zona Waktu Lokal

Proses ketersediaan akses permainan tidak dilakukan secara serentak di seluruh dunia pada satu waktu yang sama. Skenario peluncuran dimulai dari negara-negara di wilayah paling timur, seperti Selandia Baru, yang menjadi yang pertama mengakses game ini. Setelah itu, pembukaan akses akan berlanjut ke wilayah-wilayah lain seiring negara tersebut memasuki pukul 00.00.

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Mekanisme berbasis zona waktu ini memastikan bahwa setiap negara mengikuti jam lokal masing-masing untuk menentukan saat mulai bermain. Bagi para pemain yang berada di Indonesia dan menggunakan Zona Waktu Indonesia Barat, permainan akan tersedia secara tepat pada pukul 00.00 WIB. Waktu tersebut bertepatan dengan tanggal Kamis, 19 November 2026.

Persyaratan Teknis Konsol PlayStation 5

Selain memastikan status pemesanan telah berhasil di sistem, pengguna konsol PlayStation 5 wajib mempersiapkan kapasitas penyimpanan yang memadai. Sony secara eksplisit meminta para pemain untuk menyiapkan setidaknya 212GB ruang kosong pada perangkat mereka. Kapasitas ini diperlukan untuk mengunduh seluruh berkas data permainan yang akan dirilis.

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Penting untuk dicatat bahwa pemilik game yang sudah melakukan pre-order tidak perlu mengunduh ulang seluruh paket data besar ketika waktu peluncuran tiba. Sistem hanya akan memungkinkan akses ke permainan sesuai jadwal di wilayah masing-masing. Hal ini menghemat waktu dan kuota internet bagi para pengguna yang telah menyelesaikan proses instalasi awal.

Kapan Waktu Menamatkan Game Sepenuhnya?

Dengan jadwal rilis yang telah pasti dan persyaratan teknis yang jelas, fokus beralih pada durasi pengalaman bermain. Terdapat perkiraan khusus mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menamatkan Grand Theft Auto 6 secara utuh. Informasi ini menjadi penting bagi para pemain yang ingin merencanakan jadwal bermain mereka secara efisien.

Ketersediaan game pada tanggal 19 November 2026标志着 bagi komunitas gamer global. Dengan pemahaman yang jelas mengenai jadwal zonasi waktu dan ruang penyimpanan, persiapan teknis dapat dilakukan sebelum waktu pengumuman aktif.