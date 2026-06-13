Rigen Rakelna dan Indah Ningtyas Self地支 Kelahiran Anak Keempat, Cantiknya Named Sidrahanin Aoraki Rakelna

Pasangan selebritas Rigen Rakelna dan Indah Ningtyas mengumumkan kelahiran anak keempat mereka, seorang bayi perempuan, pada 11 Juni 2026 di Tangerang. Dengan mengutip Al-Qur'an Surat Hud ayat 6, mereka menyampaikan rasa syukur dan harapan untuk mengasuh keempat anak dengan penuh cinta. Kabar ini mendapat dukungan banyak selebritas Tanah Air.

Pasangan selebritas Rigen Rakelna dan Indah Ningtyas telah mengumumkan kelahiran anak keempat mereka, seorang bayi perempuan, yang lahir pada tanggal 11 Juni 2026 pukul 04.22 WIB di Mandaya Royal Hospital Puri, Tangerang, Banten.

Dalam pengumuman yang dibagikan melalui akun Instagram @indhningtys, pasangan ini mengutip ayat Al-Qur'an Surat Hud ayat 6 yang berbunyi, dan tidak satu pun mahluk bergerak (bernyawa) di Bumi melainkan semuanya dijamin rezekinya oleh Allah. Mereka menamai anak tersebut Sidrahanin Aoraki Rakelna. Dalam foto-foto yang diunggah, Indah Ningtyas terlihat mengenakan seragam pasien berwarna biru dan hijab hitam polos, sedang menggendong bayi yang dibalut selimut sambil tersenyum. Terlihat juga jarum infus yang masih menancap di tangannya.

Sementara itu, Rigen Rakelna tampil dengan kaus abu-abu dan tersenyum bahagia ke arah kamera. Pasangan yang menikah pada tahun 2019 ini sebelumnya telah memiliki tiga orang anak: Muhammad Gharvi Aldevaro Rakelna, Essilie Nimpuna Rakelna, dan Navarin Thufaila Rakelna. Dalam pernyataan mereka, Rigen dan Indah menyampaikan rasa syukur arribedian atas amanah yang diberikan Allah dan berharap dapat mengasuh keempat anak mereka dengan penuh cinta dan tanggung jawab. Mereka juga berharap anak-anak mereka selalu saling mengasihi dan mengingatkan kebaikan satu sama lain.

Rigen menambahkan, Bismillah, kami dapat berperan sebagai penghubung yang baik untuk anak-anak kami serta orang-orang di sekitar kami. Selamat datang di Rakelna De Familia, Cida. Kabar gembira ini mendapat respons hangat dari berbagai selebritas dan penggemar di kolom komentar. Di antaranya, Amanda Rigby memberikan ucapan selamat.

Lebih jauh, dalam bulan Maret 2026, pasangan ini pernah merayakan ulang tahun Navarin Thufaila dengan sederhana di rumah sakit, tempat kelahiran putri mereka setahun yang lalu. Keluarga ini terus menjadi sorotan publik karena keharmonisan dan kebahagiaan yang they bagikan melalui media sosial





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rigen Rakelna Indah Ningtyas Kelahiran Anak Keempat Sidrahanin Aoraki Rakelna Selebritas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pantai Indah Kapuk Cetak Pendapatan Rp 1,1 Triliun di Kuartal I 2026PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) membukukan pendapatan Rp 1,1 triliun di kuartal I 2026, dengan lonjakan laba bersih mencapai 1.027% secara YoY.

Read more »

Meski Suku Bunga Acuan Naik, PIK 2 Pede Penjualan Sentuh Rp 4,3 TriliunMeski BI Rate melonjak hingga 5,50%, PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) menegaskan belum berencana merevisi target marketing sales tahun 2026.

Read more »

PT Pantai Indah Kapuk Dua Belum Siapkan Strategi Mengejar Free Float Saham 15 PersenMenurut Christy, berdasarkan terminologi internal perseroan, porsi free float PANI sebenarnya mencapai sekitar 15,9 persen.

Read more »

Rigen Rakelna dan Indah Ningtyas Sambut Anak Keempat, Sidrahanin Aoraki Rakelna, di Mandaya Royal HospitalPasangan selebritas Rigen Rakelna dan Indah Ningtyas mengumumkan kelahiran bayi perempuan keempat mereka, Sidrahanin Aoraki Rakelna, pada 11 Juni 2026. Mereka mengutip ayat Surat Hud sebagai simbol keimanan dan menerima ucapan selamat dari para artis tanah air.

Read more »