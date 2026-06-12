Rigen Rakelna dan Indah Ningtyas Sambut Anak Keempat, Sidrahanin Aoraki Rakelna, di Mandaya Royal Hospital

Pasangan selebritas Rigen Rakelna dan Indah Ningtyas mengumumkan kelahiran bayi perempuan keempat mereka, Sidrahanin Aoraki Rakelna, pada 11 Juni 2026. Mereka mengutip ayat Surat Hud sebagai simbol keimanan dan menerima ucapan selamat dari para artis tanah air.

Pasangan selebritas Rigen Rakelna dan Indah Ningtyas mengumumkan kelahiran anak keempat mereka dalam sebuah unggahan di akun Instagram resmi. Pada tanggal 11 Juni 2026 pukul 04.22 WIB, sang istri melahirkan seorang bayi perempuan yang dinamai Sidrahanin Aoraki Rakelna di Mandaya Royal Hospital Puri, Tangerang, Banten.

Foto yang diunggah menampilkan Indah Ningtyas mengenakan seragam pasien berwarna biru dan hijab hitam polos, sambil menggendong sang buah hati yang baru saja lahir. Pasangan yang menikah pada tahun 2019 ini menyatakan rasa syukur yang mendalam kepada Sang Khalik atas anugerah tersebut, sekaligus berjanji untuk menunaikan amanah sebagai orang tua dengan penuh cinta, tanggung jawab, dan keikhlasan.

Dalam caption unggahan, Rigen dan Indah menuliskan doa dan harapan mereka untuk Sidrahanin, sekaligus mengutip ayat suci dari Surat Hud ayat keenam yang berbunyi: Dan tidak satu pun mahluk bergerak di bumi melainkan semuanya dijamin rezekinya oleh Allah. Ayat tersebut dipilih sebagai penegasan keyakinan mereka bahwa setiap makhluk memiliki jaminan rizki yang telah ditetapkan, termasuk anak keempat mereka yang kini menjadi bagian dari keluarga besar Rakelna De Familia.

Pasangan ini juga menegaskan komitmen untuk menjadi perantara kebaikan bagi anak‑anaknya serta orang‑orang di sekeliling mereka, mengajak semua pengikut untuk bersama‑sama mendoakan kesehatan, kebahagiaan, dan pertumbuhan spiritual sang anak. Kabar kelahiran ini langsung mendapat respons hangat dari berbagai selebritas Tanah Air yang mengirimkan ucapan selamat di kolom komentar. Mereka menyebutkan kebahagiaan yang dirasakan keluarga Rakelna, mengingat tiga orang anak sebelumnya, yaitu Muhammad Gharvi Aldevaro Rakelna, Essilie Nimpuna Rakelna, dan Navarin Thufaila Rakelna.

Sebelumnya, pada Maret 2026, pasangan ini mengadakan perayaan sederhana untuk ulang tahun Navarin Thufaila di rumah sakit tempat kelahiran sang putri pertama, sekaligus menampilkan momen kebersamaan yang penuh kehangatan di media sosial. Dengan hadirnya Sidrahanin, keluarga ini kini resmi memiliki empat anak, menambah kebahagiaan serta tantangan baru dalam mengasuh generasi penerus yang diharapkan dapat saling mengasihi dan mengingatkan nilai‑nilai kebaikan satu sama lain





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Rigen Rakelna Indah Ningtyas Sidrahanin Aoraki Rakelna Kelahiran Anak Selebriti Indonesia

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