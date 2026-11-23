Rien Wartia Trigina ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan terhadap asisten rumah tangga dengan ancaman hukuman berlapis pasal KDRT dan penganiayaan.

Rien Wartia Trigina atau yang dikenal dengan nama panggilan Erin ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus kekerasan fisik terhadap seorang asisten rumah tangga. Penetapan tersangka ini dilakukan oleh polisi di Jakarta Selatan dengan mengenakan pasal berlapis yang mencakup kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana penganiayaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Erin menjalani pemeriksaan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 20 November 2026. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan didampingi oleh penasihat hukum yang bertugas untuk memastikan hak-hak tersangka selama proses penyidikan berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

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Landasan Hukum Ancaman Hukuman Tersangka

Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmalinda menguraikan detail ancaman hukuman yang dihadapi oleh Rien Wartia Trigina. Untuk dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, ancamannya adalah penjara selama empat bulan.

Sementara itu, untuk dugaan penganiayaan berdasarkan Pasal 466 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, ancamannya adalah hukuman penjara selama sekitar dua tahun. Polisi menerapkan Pasal 44 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 mengenai penghapusan KDRT dan Pasal 466 ayat 1 KUHP sebagai dasar penahanan hukum terhadap tersangka.

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Alat Bukti CCTV dan Hasil Visum Medis

Penyidik telah mengamankan sejumlah alat bukti kunci yang telah dikumpulkan untuk memperkuat dugaan kejahatan yang dilakukan oleh Rien Wartia Trigina. Alat bukti tersebut meliputi rekaman kamera pengawas CCTV yang telah diuji secara forensik serta dianalisis secara mendalam untuk memastikan keabsahan data video yang ada.

Selain rekaman digital, penyidik juga telah memiliki hasil visum dari korban sebagai bukti fisik utama. Alat bukti forensik dan hasil pemeriksaan medis ini menjadi dasar kuat bagi pihak kepolisian untuk meneruskan proses hukum setelah memastikan adanya unsur pelanggaran pidana dalam kasus tersebut.

Status Kooperatif dan Penyelesaian Restoratif

Pihak kepolisian tidak melakukan penahanan terhadap Rien Wartia Trigina karena tersangka dinilai bersifat kooperatif selama proses penyidikan berlangsung. Kepatuhan tersangka terhadap permintaan aparat hukum menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan untuk tidak mendekapnya di tahanan.

Selain itu, pihak Erin telah mengajukan permohonan penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif. Mekanisme ini memungkinkan penyelesaian kasus dengan pendekatan pemulihan bagi korban dan penyesuaian tanggung jawab bagi pelaku tanpa melalui proses pidana konvensional yang panjang.

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Riwayat Laporan Awal Kasus Kekerasan

Kasus ini bermula dari laporan yang diterima oleh Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 29 April 2026. Laporan tersebut masuk dengan nomor LP/1680/IV/2026/Polres Metro Jakarta Selatan dan disampaikan oleh seorang perempuan berinisial H.

Perempuan tersebut mengklaim mengalami kekerasan fisik di wilayah Bintaro, Jakarta Selatan, pada tanggal 28 April 2026. Laporan ini menjadi titik awal penyelidikan yang akhirnya mengarah pada penetapan tersangka dan pengumpulan bukti tambahan yang lebih komprehensif.