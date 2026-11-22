Polda Metro Jaya menetapkan Rien Wartia Trigina sebagai tersangka penganiayaan terhadap ART. Kasus ini ditangani secara restorative justice tanpa penahanan.

Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya secara resmi mengonfirmasi bahwa Rien Wartia Trigina atau yang lebih dikenal dengan nama Erin telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pidana dugaan penganiayaan berat terhadap seorang asisten rumah tangga. Penetapan hukum ini diresmikan oleh pejabat berwenang di markas besar kepolisian untuk wilayah ibu kota Jakarta.

Rincian Proses Penetapan Status Tersangka

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyampaikan fakta bahwa status tersangka ini sah dan telah diselesaikan secara administratif sesuai prosedur hukum yang berlaku. Pernyataan resmi ini disampaikannya di Jakarta pada hari Minggu tanggal 22 November 2026, sebagai bentuk transparansi kepada publik mengenai perkembangan kasus yang sedang hangat dibicarakan.

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Rien Wartia Trigina telah memenuhi panggilan resmi dari penyidik Unit VI Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di bawah naungan Polres Metro Jakarta Selatan. Proses pemeriksaan sebagai tersangka ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 20 November 2026, tepat dua hari sebelum pengumuman resmi oleh pihak kepolisian.

Kehadiran tersangka di kantor polisi dilakukan dengan didampingi oleh penasihat hukumnya. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa hak-hak hukum Rien Wartia Trigina terlindungi dengan baik selama proses penyidikan berlangsung di lingkungan hukum kepolisian metropolitan.

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Posisi Pihak Terkait dan Mekanisme Hukum

Saat ini, para penyidik masih terus melanjutkan proses pemberkasan perkara secara intensif sebelum berkas lengkap nantinya akan dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Proses administratif ini krusial untuk memastikan semua bukti dan laporan dapat ditindaklanjuti dengan tepat oleh pihak kejaksaan.

Meskipun telah berstatus sebagai tersangka, kepolisian memutuskan untuk tidak melakukan penahanan terhadap Rien Wartia Trigina. Keputusan ini mencerminkan pertimbangan hukum tertentu yang memungkinkan tersangka untuk bebas sementara selama proses pemeriksaan berlangsung.

Melalui kuasa hukumnya, tersangka saat ini tengah menempuh upaya keadilan restoratif atau restorative justice. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan keseimbangan sosial dan penyelesaian perkara di luar jalur penahanan penjara konvensional.

Dampak Nyata dan Langkah Seterusnya

Dan sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan telah menerima laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh mantan istri selebriti Andre Taulany ini kepada seorang asisten rumah tangga di wilayah Bintaro, Jakarta Selatan. Laporan awal ini menjadi fondasi utama dari seluruh proses hukum yang telah berjalan.

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Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi sebelumnya menyatakan bahwa seorang perempuan berinisial H datang ke SPKT untuk melaporkan penganiayaan fisik yang dialami. Laporan tersebut dibuat pada hari Selasa tanggal 28 April 2026, dan insiden penganiayaan terjadi sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Bunga Mayang 8, Bintaro, Jakarta Selatan.

Dalam laporan resmi tersebut, pihak terlapor adalah seorang perempuan berinisial RWT yang diduga melakukan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023. Ketentuan hukum ini menjadi dasar utama untuk menuntut pelaku di pengadilan.