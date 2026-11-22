Kepolisian Daerah Metro Jaya resmi menetapkan Rien Wartia Trigina atau Erin sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap asisten rumah tangga di Jakarta Selatan.

Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya telah resmi menetapkan status tersangka bagi Rien Wartia Trigina atau yang lebih dikenal dengan nama Erin, mantan istri dari seorang pesohor ternama Indonesia, dalam perkara dugaan penganiayaan terhadap seorang asisten rumah tangga. Penetapan ini dilakukan secara resmi melalui keterangan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, pada Minggu (24/11) di Jakarta.

Rincian Proses Penetapan Status Tersangka

Rien Wartia Trigina secara resmi dinyatakan sebagai tersangka setelah menjalani proses pemeriksaan intensif yang dipimpin langsung oleh Unit VI Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Jakarta Selatan. Proses hukum ini mencapai titik kuncinya pada hari Jumat (20/11), ketika tersangka memenuhi panggilan resmi dari penyidik untuk hadir dan menjalani interogasi sebagai subjek pemeriksaan dalam ranah tersangka.

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Kehadiran Rien Wartia Trigina pada sesi pemeriksaan tersebut tidak dilakukan secara sendiri, melainkan didampingi oleh penasihat hukum yang mewakilinya. Kehadiran pendamping hukum ini menandai tahap serius dalam perkembangan perkara pidana yang kini berada di bawah yurisdiksi hukum Polres Metro Jakarta Selatan, yang telah menyelesaikan tahap awal penetapan status hukum terhadap tersangka.

Menurut keterangan Kombes Pol Budi Hermanto, saat ini tim penyidik masih dalam tahap lanjutan proses pemberkasan perkara. Dokumen-dokumen pendukung dan hasil pemeriksaan belum final diserahkan, namun proses administrasi sedang berjalan ketat sebelum perkara secara resmi dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk tindakan hukum selanjutnya sesuai dengan prosedur peradilan pidana yang berlaku.

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Posisi Hukum dan Tindakan Non-Penahanan

Meskipun status hukumnya telah berubah menjadi tersangka, pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya menegaskan bahwa mereka tidak akan melakukan tindakan penahanan fisik terhadap Rien Wartia Trigina. Langkah non-penahanan ini diambil dengan pertimbangan tertentu dalam konteks penanganan kasus ini, di mana tersangka tetap diizinkan bebas namun tetap terikat dengan kewajiban hukum yang berlaku selama proses penyelidikan berlangsung.

Dalam kerangka penyelesaian perkara ini, polisi menawarkan jalur keadilan restoratif sebagai salah satu opsi penyelesaian yang sedang ditempuh oleh tersangka melalui kuasa hukumnya. Upaya keadilan restoratif ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku serta memberikan perlindungan hukum yang lebih holistik bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut.

Keputusan untuk tidak menahan tersangka ini dilakukan dengan tetap memastikan bahwa proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara dapat berjalan lancar tanpa mengganggu hak-hak tersangka maupun hak untuk mendapatkan keadilan bagi korban, sesuai dengan protokol penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau hubungan kerja domestik.

Latar Belakang Laporan dan Kronologi Kejadian

Seluruh perkembangan hukum ini bermula dari laporan resmi yang diterima oleh Satuan Pelayanan Masyarakat (SPKT) Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan tersebut dibuat oleh seorang perempuan yang mengidentifikasi dirinya sebagai korban kekerasan, atau dalam catatan kepolisian tercatat dengan inisial H, yang secara resmi datang ke kantor polisi untuk melaporkan perlakuan tidak menyenangkan yang dialaminya.

Laporan resmi ini didaftarkan pada hari Selasa (28/4) oleh inisial H, yang kemudian diproses secara administratif dan tercatat resmi pada Rabu (29/4) oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adi. Laporan ini kemudian diverifikasi lebih lanjut dengan data kronologis kejadian yang terjadi sebelumnya, sehingga membuka jalan untuk penyelidikan lebih mendalam mengenai identitas dan motif pelaku.

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Dalam laporan tersebut, inisial H menyatakan bahwa ia mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh seorang perempuan berinisial RWT, yang kini diketahui identitas lengkapnya sebagai Rien Wartia Trigina. Pernyataan ini menjadi dasar hukum awal yang memicu dilakukannya investigasi lapangan dan pemeriksaan saksi-saksi terkait untuk memastikan kebenaran dari setiap kronologi yang diungkapkan oleh korban.

Detail Lokasi dan Basis Hukum Pidana

Berdasarkan kronologi yang berhasil dikumpulkan oleh tim penyidik, insiden penganiayaan yang menjadi inti dari perkara pidana ini terjadi pada pukul 15.00 WIB. Lokasi kejadian tersebut tercatat jelas berada di Jalan Bunga Mayang 8, Bintaro, Jakarta Selatan, sebuah wilayah yang merupakan bagian dari yurisdiksi hukum Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus ini.

Laporan perkara ini telah terdaftar secara resmi dengan nomor LP/1680/IV/2026/Polres Metro Jakarta Selatan, yang mencerminkan penomoran administratif standar yang digunakan oleh kepolisian dalam sistem manajemen informasi kasus. Tanggal pendaftarannya adalah 29 April 2026, yang menandai dimulainya proses legal formal setelah laporan awal diterima dan diverifikasi oleh petugas yang berwenang.

Pihak terlapor dalam laporan ini adalah seorang perempuan dengan inisial RWT yang diduga melakukan tindak penganiayaan. Kasus ini ditangani berdasarkan Pasal 466 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023. Dasar hukum ini menjadi pedoman utama bagi penyidik dalam menentukan berat ringannya sanksi yang dapat dijatuhkan di kemudian hari setelah proses pengadilan berakhir.