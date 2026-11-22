Polda Metro Jaya mengonfirmasi Rien Wartia Trigina resmi menjadi tersangka kasus penganiayaan terhadap asisten rumah tangga. Proses hukum sedang dilanjutkan ke Kejaksaan.

Rien Wartia Trigina resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penganiayaan terhadap seorang asisten rumah tangga (ART). Pengumuman resmi mengenai status hukum tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, kepada awak media. Kasus ini ditangani secara khusus oleh Unit VI Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Jakarta Selatan.

Konfirmasi resmi ini menegaskan bahwa pihak kepolisian telah menyelesaikan tahap awal investigasi terhadap Rien Wartia Trigina atau yang lebih dikenal dengan nama Erin. Proses penetapan tersangka ini merupakan langkah formal dalam rangkaian penegakan hukum atas dugaan tindak kekerasan yang terjadi dalam hubungan kerja domestik. Langkah ini diambil setelah tim penyidik mengumpulkan bukti-bukti awal yang cukup kuat.

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Proses Pemeriksaan Tersangka dan Bantuan Hukum

Pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan pada hari Jumat, 20 November 2026. Pada agenda pemeriksaan tersebut, Rien Wartia Trigina hadir dengan didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Kehadiran pengacara ini menandakan bahwa tersangka memanfaatkan hak hukumnya selama proses interogasi dan pengambilan keterangan oleh pihak kepolisian.

Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan bahwa tersangka telah memenuhi panggilan resmi penyidik dengan penuh kesadaran. Proses pemeriksaan berlangsung di bawah pendampingan penasihat hukum yang bertugas memastikan jalannya proses hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini merupakan standar prosedur operasional dalam menangani tersangka dalam perkara pidana.

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Status Tahanan dan Prosedur Hukum Selanjutnya

Meskipun telah resmi berstatus tersangka, Rien Wartia Trigina tidak ditempatkan dalam tahanan kepolisian. Keputusan untuk tidak menahan tersangka ini didasarkan pada pertimbangan tertentu dalam proses hukum pidana. Namun, status tersangka bukanlah akhir dari proses hukum, melainkan awal dari tahap penyelidikan yang lebih mendalam.

Pihak penyidik saat ini masih dalam tahap melengkapi berkas perkara yang berkaitan dengan dugaan kasus penganiayaan tersebut. Seluruh dokumen, bukti, dan surat keterangan akan disatukan ke dalam satu arsip kasus yang komprehensif. Setelah berkas dinyatakan lengkap dan siap, prosedur selanjutnya adalah pengiriman kasus ini ke instansi yang berwenang untuk penuntutan.

Pengiriman Berkas ke Kejaksaan Negeri

Tahap akhir dari penyelidikan kepolisian adalah penyampaian berkas perkara kepada Kejaksaan. Proses ini merupakan jembatan antara penyelidikan oleh kepolisian dan proses penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Setelah berkas diterima, Kejaksaan akan melakukan review terhadap bukti-bukti yang dikumpulkan untuk menentukan langkah penuntutan lebih lanjut.

Pengiriman berkas ini menjadi titik krusial dalam perjalanan hukum kasus penganiayaan terhadap asisten rumah tangga tersebut. Masyarakat dan pihak terkait akan menunggu perkembangan lebih lanjut terkait tindakan hukum yang akan diambil oleh Kejaksaan setelah menerima berkas dari Polres Metro Jakarta Selatan. Proses ini memastikan bahwa setiap tersangka diadili dengan dasar bukti yang kuat dan sah menurut hukum.