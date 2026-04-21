Ricky Kambuaya Jadi Korban Rasisme Usai Laga Dewa United vs Persib: Sebuah Noda Hitam di BRI Super League

Insiden rasial yang menimpa Ricky Kambuaya setelah laga Dewa United kontra Persib memicu kemarahan publik, sekaligus menyoroti ketegangan teknis dan kontroversi wasit yang mewarnai pertandingan BRI Super League tersebut.

Dunia sepak bola nasional kembali diguncang oleh isu kelam yang mencoreng sportivitas, yakni serangan rasial yang menimpa pemain Dewa United , Ricky Kambuaya , usai laga sengit melawan Persib Bandung dalam lanjutan kompetisi BRI Super League. Insiden ini memicu kekecewaan mendalam bagi sang pemain yang merasa haknya sebagai atlet sekaligus manusia telah diinjak-injak oleh komentar keji di media sosial. Kambuaya bukanlah satu-satunya korban dalam rentetan kejadian ini.

Rekan setimnya, bek tangguh asal Brasil, Johnathan Pereira, juga melaporkan pengalaman serupa yang menunjukkan bahwa rasisme telah menjadi musuh nyata di ruang digital sepak bola Indonesia. Fenomena serangan rasial yang memanfaatkan akun anonim ini seolah menjadi bom waktu yang terus meledak, di mana para pelaku merasa aman karena identitas mereka tersamar di balik layar gawai, menciptakan budaya kebencian yang meracuni ekosistem olahraga nasional. Secara teknis, pertandingan antara Dewa United dan Persib Bandung sendiri berlangsung sangat dramatis. Ricky Kambuaya sejatinya tampil memukau dengan kontribusi gol pada menit ke-61 melalui skema serangan yang ciamik berkat umpan matang Noah Sadaoui. Namun, nasib berkata lain ketika Dewa United harus kehilangan Alex Martins yang diganjar kartu merah dua menit berselang. Situasi kehilangan satu pemain ini memaksa taktik berubah, dan Kambuaya ditarik keluar lapangan. Kondisi ini dimanfaatkan dengan baik oleh Persib Bandung yang perlahan bangkit hingga mampu mengejar ketertinggalan dan menutup laga dengan skor imbang 2-2. Hasil ini membawa Dewa United tertahan di peringkat ketujuh klasemen dengan 41 poin, sementara Persib Bandung tetap kokoh di puncak dengan total 63 poin dari 28 pertandingan yang telah dilakoni. Di balik hasil imbang tersebut, tensi di luar lapangan justru memanas. Petinggi Persib Bandung, Umuh Muchtar, sempat melayangkan kritik keras terhadap kinerja wasit yang memimpin pertandingan, mempertanyakan mengapa teknologi VAR tidak dioptimalkan pada momen-momen krusial, termasuk pada insiden awal laga. Kekecewaan serupa juga diungkapkan oleh pelatih Persib, Bojan Hodak, yang menyoroti beberapa kesalahan mendasar yang membuat timnya gagal mengamankan tiga poin penuh. Situasi ini mencerminkan bahwa selain persoalan rasisme, kualitas kepemimpinan wasit dan penerapan teknologi pendukung juga masih menjadi perdebatan hangat di kalangan klub. Harapannya, otoritas sepak bola segera mengambil langkah konkret, baik melalui regulasi hukum yang lebih ketat terhadap pelaku rasisme maupun evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan VAR, agar integritas kompetisi BRI Super League tetap terjaga dan para pemain dapat berlaga dengan rasa aman serta martabat yang dihormati





