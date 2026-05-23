Richard Lee Ditahan, Istri Dokter Richard Lee Diperiksa, Kasus Pelanggaran Konsumen Kian Mendalam

Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Reni Effendi, istri Dokter Richard Lee, guna mendalami kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen yang menjerat suaminya. Richard Lee resmi ditahan usai pemeriksaan tambahan sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk kecantikan.

Sebelumnya jaksa sempat mengembalikan berkas perkara melalui petunjuk P-19 untuk dilengkapi penyidik. Tersangka DRL seperti kita ketahui kemarin sudah saya sampaikan bahwa beberapa waktu lalu berkas sudah dikirimkan ke Kejati Banten, kemudian ada proses P-19 untuk dilengkapi kekurangannya.

Dan kemarin, alhamdulillah berkas dinyatakan P-21. Penyidik kini menunggu jadwal pelaksanaan tahap dua berupa penyerahan tersangka dan barang bukti ke pihak kejaksaan. Proses selanjutnya kami sedang menunggu jadwal kapan akan dilaksanakan proses tahap dua yaitu penyerahan barang bukti dan tersangka ke Kejaksaan. Menurut dia, proses pelimpahan akan dilakukan dalam waktu dekat setelah jadwal dari penyidik dan kejaksaan disesuaikan.

Kasus tersebut bermula dari laporan seorang konsumen bernama Dokter Amira Farahnaz alias Dokter Samira atau dokter detektif yang membeli sejumlah produk kecantikan bermerek milik Richard Lee melalui marketplace pada Oktober hingga November 2024. Produk yang dibeli di antaranya White Tomato, DNA Salmon, dan Miss V Stem Cell by Athena Group dengan harga mulai ratusan ribu hingga lebih dari Rp1 juta.

Setelah diterima, produk tersebut diduga memiliki sejumlah masalah, mulai dari kandungan yang tidak sesuai label, kondisi produk yang disebut tidak steril, hingga dugaan pengemasan ulang atau repacking. Berdasarkan hasil penyelidikan dan gelar perkara, penyidik Polda Metro Jaya menetapkan Richard Lee sebagai tersangka dugaan pelanggaran perlindungan konsumen pada 15 Desember 2025.

Jaksa Banten melengkapi berkas perkara kasus dugaan pelanggaran UU Perlindungan Konsumen dan Kesehatan oleh Dokter Richard LeeProses tahap dua penyerahan tersangka dan barang bukti ke pihak Kejaksaan untuk persidangan kasus klaim berlebihan produk skincare dilakukan. Kasus ini bermula dari laporan Doktif pada Desember 2025.

