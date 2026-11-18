Bek Arsenal Riccardo Calafiori menerima penghargaan dari Wali Kota Roma Roberto Gualtieri karena prestasinya di 2026, menyebut musim ini sebagai periode terbaik kariernya.

Pemain pertahanan Arsenal, Riccardo Calafiori, resmi menerima penghargaan tahunan dari Wali Kota Roma, Roberto Gualtieri, pada hari Selasa. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian gemilang yang diraihnya sepanjang tahun 2026 di kancah sepak bola Eropa.

Bek berusia 24 tahun asal Italia ini secara terbuka mengakui bahwa dirinya sedang menikmati periode terbaik dalam karier profesionalnya. Ia merasa telah mengalami perkembangan signifikan secara pribadi maupun tim sejak resmi bergabung dengan Arsenal, dan kini mulai mengambil peran leadership yang lebih krusial di dalam ruang ganti.

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Riccardo Calafiori memberikan reaksi penuh rasa syukur dan emosi saat menerima penghargaan tersebut di kota kelahirannya. Ia menyatakan bahwa mendapatkan pengakuan dari Wali Kota Roberto Gualtieri di Roma sangat berarti bagi perjalanan hidupnya. Hal ini semakin mempererat ikatannya dengan akar asal-usulnya sebagai seseorang yang lahir dan besar di ibu kota Italia.

Dalam kesempatan tersebut, Calafiori menekankan pentingnya menjaga identitas sebagai orang Roma meskipun ia berkarier di luar negeri. Ia mengungkapkan perasaan bangga yang luar biasa setiap kali berkesempatan kembali ke kota tempat ia diuji dan dibesarkan oleh klub yang membesarkan namanya, AS Roma.

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Performa Unggul dan Peran Kunci di Arsenal

Calafiori menyebutkan bahwa dirinya kini mulai merasa seperti seorang pemimpin di antara rekan-rekan setimnya. Ia secara aktif berupaya membantu perkembangan para pemain muda di lingkungan Arsenal sambil menjaga standar performa di lini pertahanan.

Data statistik mencatat bahwa bek berusia 24 tahun ini telah mencetak dua gol dan mencatatkan dua assist dalam 12 penampilan resmi untuk Arsenal. Pencapaian ini terjadi di berbagai kompetisi, termasuk Liga Premier Inggris dan ajang bergengsi lainnya di tingkat kontinental.

Peran penting Calafiori juga berkontribusi dalam perjalanan Arsenal menembus fase final Piala Liga Inggris dan Liga Champions. Meski kedua kompetisi tersebut harus berakhir tanpa mengangkat trofi, kontribusi individu pemain ini tetap dianggap sangat menjanjikan bagi masa depan klub.

Koneksi Masa Lalu dan Harapan Kembali ke AS Roma

Sebelum migrasi ke Inggris, Riccardo Calafiori mengawali karier profesionalnya sebagai produk akademi AS Roma. Ia melakukan debut untuk tim utama Roma pada tahun 2020 dan hanya bermain selama dua musim di klub tersebut sebelum pindah ke Basel pada Agustus 2022. Total penampilannya untuk Roma adalah 10 pertandingan di tim senior.

Walaupun sekarang membela Arsenal, Calafiori tidak menutup diri dari kemungkinan untuk kembali ke Giallorossi di masa depan. Ia menyatakan keinginan kuat untuk menghabiskan akhir karier profesionalnya di klub yang membesarkan nama aslinya. Harapan ini menjadi motivasi tambahan baginya untuk terus berlatih keras selama menetap di Inggris.

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Calafiori juga memberikan tanggapan hangat mengenai kehadiran Gian Piero Gasperini sebagai pelatih baru AS Roma. Ia mengungkapkan bahwa banyak pihak memberikan penilaian positif mengenai kemampuan Gasperini dalam memaksimalkan potensi para pemain di bawah asuhannya.

Dukungan untuk Pelatih Baru dan Target Arsenal

Pemain Arsenal ini berharap pelatih Gian Piero Gasperini dapat membawa tim AS Roma meraih hasil terbaik hingga akhir musim. Ia meyakini bahwa pendekatan taktikal Gasperini akan sangat menguntungkan perkembangan para pemain muda di skuad ibu kota Italia.

Untuk Arsenal saat ini, fokus utama Calafiori adalah membantu tim meraih sebanyak mungkin gelar juara dalam beberapa tahun ke depan. Ia berkomitmen penuh untuk memberikan kontribusi maksimal demi kesuksesan klub di kancah domestik dan internasional.

Kesuksesan ini didasari oleh kepercayaan diri Calafiori yang telah tumbuh pesat. Ia merasa siap mengambil tanggung jawab lebih besar seiring dengan bertambahnya pengalaman bermain di level tertinggi sepak bola Eropa.

Reaksi emosionalnya saat menerima penghargaan dari Wali Kota Roberto Gualtieri menjadi simbol bahwa kesuksesan di luar negeri tidak menghilangkan rasa cinta terhadap tanah air. Setiap momen di Roma selalu membawa perasaan khusus yang memperkaya jiwanya sebagai seorang atlet profesional.