Ribuan Wisatawan Padati Pawai Pembukaan Pesta Kesenian Bali XLVIII 2026, Budaya Jadi Daya Tarik Utama

Pawai pembukaan Pesta Kesenian Bali XLVIII 2026 dihadiri ribuan wisatawan domestik dan mancanegara. Acara yang menampilkan 3.430 seniman dengan tema Atma Kerthi ini menegaskan budaya Bali sebagai daya tarik utama pariwisata.

Ribuan wisatawan domestik dan mancanegara memadati pawai pembukaan Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVIII Tahun 2026, yang berlangsung di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali Renon sejak pukul 14.00 Wita.

Kemeriahan dimulai dengan prosesi menepak kulkul, diikuti garapan kolaboratif Komunitas Seni Usadhi Langu bersama Institut Seni Indonesia (ISI) Bali. Pawai ini melibatkan 10 tim perwakilan kabupaten/kota se-Bali dan ISI Bali, dengan total 3.430 seniman yang bergerak dan beratraksi sesuai tema yang diusung, yaitu 'Atma Kerthi: Jiwa Siddha Parishudha' yang bermakna penyucian jiwa dan penguatan kesadaran diri sebagai landasan membangun kehidupan yang harmonis.

Kehadiran ribuan wisatawan ini menegaskan bahwa kekayaan budaya Bali menjadi daya tarik utama pariwisata, sekaligus membuktikan bahwa festival budaya mampu menarik minat pelancong dari berbagai belahan dunia. Salah satu wisatawan mancanegara, Judith (37) asal Austria, mengaku sangat terkesan dengan tradisi Bali yang disuguhkan. Ia sengaja berangkat sejak siang hari dari Mengwi, Kabupaten Badung, untuk mendapatkan tempat menonton yang strategis. Judith mengungkapkan kegembiraannya dapat menikmati pawai ini sebelum kembali ke Kota Wina, setelah mendengar cerita menarik dari seorang teman.

'Sangat bagus bahwa Bali memiliki semua tradisi ini, saya harap agar festival budaya tetap dipertahankan karena ini jadi daya tarik utama pariwisata juga saya kira,' kata Judith. Meskipun cuaca panas, ia merasa pengalaman menonton pawai pembukaan PKB ini sangat spektakuler. Ia terpesona dengan kostum, musik, dan atraksi yang disajikan, yang dianggapnya sangat asing namun keren dan istimewa.

Tidak hanya Judith, wisatawan domestik seperti Rita Rahmawati (32) dari Nusa Tenggara Timur (NTT) juga menjadikan budaya sebagai alasan utama berlibur bersama keluarganya ke Bali. Dengan waktu berlibur selama sepekan, Rita berencana menonton rangkaian Pesta Kesenian Bali di Taman Budaya Art Center, menunjukkan bagaimana acara budaya menjadi penentu destinasi wisata bagi banyak keluarga.

Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) Bali, Ida Bagus Alit Suryana, menjelaskan bahwa tema 'Atma Kerthi' mengajak masyarakat untuk memperkuat nilai-nilai warisan leluhur Bali, seperti gotong royong, saling menghormati, serta menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan. Melalui tema tersebut, PKB 2026 diharapkan tidak hanya menjadi panggung pertunjukan seni dan budaya semata, tetapi juga ruang penguatan identitas budaya Bali dan sarana menanamkan nilai-nilai luhur kepada generasi muda untuk memastikan keberlanjutan tradisi.

Pembukaan PKB 2026 turut dihadiri oleh Gubernur Bali Wayan Koster, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, serta Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka. Kehadiran para pemimpin ini menunjukkan dukungan penuh pemerintah terhadap pelestarian dan pengembangan budaya Bali. Dengan antusiasme yang luar biasa dari wisatawan dan partisipasi aktif seniman lokal, Pesta Kesenian Bali XLVIII 2026 menjadi bukti nyata bahwa budaya tidak hanya menjadi warisan, tetapi juga motor penggerak pariwisata yang berkelanjutan





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