Ribuan Tenaga Honorer di Jabar Belum Terima Gaji, Regulasi Jadi Kendala

3.823 tenaga honorer di Jawa Barat belum menerima gaji Maret dan April 2026 akibat benturan regulasi pemerintah pusat. Pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran, namun terikat edaran larangan pembayaran gaji pasca-seleksi PPPPK.

Ribuan tenaga honorer di Jawa Barat menghadapi kesulitan serius karena belum menerima gaji mereka untuk bulan Maret dan April 2026. Jumlah tenaga honorer yang terdampak mencapai 3.823 orang, mencakup berbagai posisi penting seperti guru, staf tata usaha, petugas kebersihan, dan tenaga administrasi sekolah.

Situasi ini bukan disebabkan oleh kekurangan anggaran di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melainkan karena adanya regulasi yang saling bertentangan dari pemerintah pusat. Dedi Mulyadi, tokoh penting di Jawa Barat, menegaskan bahwa anggaran untuk pembayaran gaji honorer sebenarnya sudah dialokasikan dan tersedia. Namun, pemerintah daerah terikat oleh edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yang secara tegas melarang pembayaran gaji kepada tenaga honorer setelah proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) selesai dilaksanakan.

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa jika gaji tetap dibayarkan, hal tersebut dapat dianggap sebagai penyimpangan keuangan dan berpotensi menimbulkan masalah hukum. Ia menekankan bahwa 'Uangnya ada, sudah teralokasikan, tetapi kan ada edaran Menteri PAN-RB yang menyatakan kita tidak boleh membayarkan gaji pegawai honorer. Nanti kalau dibayarkan ada penyimpangan keuangan.

' Terlepas dari kendala regulasi tersebut, Dedi Mulyadi sangat menekankan betapa krusialnya peran tenaga honorer dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di Jawa Barat. Ia menyatakan bahwa kekosongan peran yang ditinggalkan oleh tenaga honorer, terutama dalam tugas-tugas vital seperti menjaga kebersihan sekolah dan mengurus administrasi, dapat mengganggu operasional sekolah secara keseluruhan. Hal ini akan berdampak negatif pada kualitas pendidikan dan kenyamanan lingkungan belajar bagi siswa.

Pemerintah daerah saat ini dilarang untuk merekrut tenaga honorer baru atau melanjutkan pembayaran gaji mereka setelah pelaksanaan seleksi PPPPK. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong profesionalisme dan efisiensi dalam sistem kepegawaian pemerintah. Namun, implementasinya menimbulkan dampak yang signifikan bagi ribuan tenaga honorer yang selama ini mengabdikan diri dalam berbagai sektor pelayanan publik. Dedi Mulyadi berencana untuk mengadakan pertemuan dengan Menteri PAN-RB guna mencari solusi teknis yang memungkinkan pembayaran gaji honorer dapat dilakukan tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Ia berharap dapat menemukan jalan keluar yang adil dan bijaksana bagi para tenaga honorer yang terdampak.









Tenaga Honorer Gaji Jawa Barat PPPK Dedi Mulyadi Regulasi Kementerian PAN-RB

