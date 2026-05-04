Ribuan Siswa SD Tanam Bunga, Tindakan Nyata Peduli Lingkungan

Program "Gerak untuk Bumi Bersama NISSIN SOKLAT" melibatkan 5.193 siswa SD dalam menanam lebih dari 3.000 bibit tanaman berbunga. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan sejak dini dan mendapat penghargaan dari MURI. Riset menunjukkan bahwa pendidikan lingkungan berbasis pengalaman langsung efektif dalam membentuk perilaku pro-lingkungan pada anak.

Dalam upaya nyata untuk menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan, ribuan siswa sekolah dasar di seluruh Indonesia terlibat dalam kegiatan penanaman tanaman berbunga yang diinisiasi melalui program "Gerak untuk Bumi Bersama NISSIN SOKLAT".

Kegiatan yang berlangsung dari November 2025 hingga Januari 2026 ini melibatkan 5.193 siswa yang bersama-sama menanam lebih dari 3.000 bibit tanaman, termasuk Asoka, Lavender, dan Cabai. Melalui program ini, anak-anak tidak hanya memperoleh pengetahuan teoretis tentang lingkungan, tetapi juga pengalaman praktis dalam menanam dan merawat tanaman. Proses ini dirancang untuk membantu mereka memahami pentingnya ruang hijau dan mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sejak usia dini.

Riset terbaru menunjukkan bahwa pendidikan lingkungan sejak dini memiliki dampak signifikan dalam membentuk perilaku berkelanjutan. Laporan UNESCO dalam kerangka Education for Sustainable Development for 2030 (2023) mengungkapkan bahwa pembelajaran berbasis pengalaman langsung, seperti menanam tanaman, sangat efektif dalam membentuk kesadaran ekologis dan kebiasaan ramah lingkungan pada anak-anak. Hal ini didukung oleh studi dalam Journal of Environmental Psychology (2022) yang menemukan bahwa keterlibatan langsung anak dalam aktivitas lingkungan dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku pro-lingkungan secara signifikan.

Pendekatan berbasis praktik dianggap lebih efektif dibandingkan metode pembelajaran teoritis semata. Selain itu, laporan UNICEF (2023) juga menekankan pentingnya pendidikan iklim sejak dini. Dalam laporannya disebutkan bahwa anak-anak yang diperkenalkan pada isu lingkungan sejak awal cenderung memiliki tingkat kepedulian dan kesiapan yang lebih tinggi dalam menghadapi tantangan perubahan iklim di masa depan. Di tengah tantangan perubahan iklim dan semakin berkurangnya ruang hijau, langkah sederhana seperti menanam tanaman, menjaga kebersihan, hingga berani mengambil aksi kecil menjadi semakin relevan.

Setiap tindakan kecil tersebut diyakini dapat memberikan dampak besar bagi masa depan bumi. Sebagai pengakuan atas pencapaian ini, Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) memberikan penghargaan dengan judul "Penanaman Bibit Tanaman Berbunga Terbanyak oleh Siswa Sekolah Dasar". Lewat kegiatan ini, dunia usaha meyakini bahwa dari tangan-tangan kecil yang menanam hari ini akan tumbuh harapan besar bagi lingkungan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Edukasi tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi juga melalui pengalaman nyata yang membentuk karakter anak menjadi lebih peduli dan bertanggung jawab. Program ini sekaligus menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam mendukung pembentukan karakter anak. Tidak hanya berfokus pada aspek akademis, kegiatan ini juga mendorong tumbuhnya kepedulian sosial, empati, serta tanggung jawab terhadap lingkungan dan kehidupan sekitar.

"Kami percaya, langkah sederhana seperti menanam tanaman dapat menjadi awal dari perubahan besar. Melalui program ini, kami ingin menanamkan nilai kepedulian lingkungan sejak dini agar anak-anak Indonesia tumbuh tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap bumi," ujar perwakilan PT Monde Mahkota Biskuit di Jakarta, Senin (4/5/2026).

Ke depan, pencapaian ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mendorong kolaborasi yang lebih luas dalam aksi pelestarian lingkungan, sekaligus menginspirasi sekolah, orang tua, generasi muda, dan masyarakat untuk terus berkontribusi demi masa depan bumi yang lebih baik





