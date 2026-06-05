Ribuan Personel Gabungan Jaga Keamanan Laga Indonesia vs Oman di GBK

Kepolisian menyerahkan 1.400 personel gabungan untuk mengamankan pertandingan sepak bola antara Indonesia melawan Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pengamanan dilakukan di seluruh titik strategis, dari pintu masuk hingga kawasan sekitar stadion, dengan imbauan kepada suporter untuk tidak membawa barang terlarang seperti petasan dan flare. Polisi juga menyiapkan rekayasa lalu lintas dan menekankan pendekatan humanis Love untuk menjaga ketertiban.

Sebanyak 1.400 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta instansi terkait lainnya disiagakan untuk mengamankan pertandingan sepak bola antara Indonesia melawan Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SU GBK ), Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat (5/6/2026) malam.

Personel tersebut ditempatkan di berbagai titik strategis, termasuk pintu masuk stadion, area pertandingan, hingga kawasan sekitar Gelora Bung Karno. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung menjelaskan bahwa pengamanan bertujuan memastikan pertandingan berlangsung aman, tertib, dan lancar, sekaligus menciptakan rasa nyaman bagi suporter yang hadir. Polisi juga mengingatkan penonton untuk tidak membawa barang-barang terlarang seperti petasan, flare, kembang api, senjata tajam, dan minuman beralkohol yang berpotensi mengganggu keamanan.

Reynold menegaskan bahwa seluruh personel akan mengedepankan pendekatan humanis Love dan tidak membawa senjata api. Selain pengamanan di dalam stadion, kepolisian telah menyiapkan rekayasa lalu lintas situasional di kawasan Senayan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan. Masyarakat yang tidak memiliki kepentingan diimbau menggunakan jalur alternatif guna menghindari kemacetan. Reynold berharap pendukung kedua tim dapat menikmati pertandingan dengan sportivitas dan tanpa tindakan anarkis atau perusakan fasilitas umum.

Berdasarkan laporan serupa, Polrestabes Bandung telah menyerahkan 2.106 personel untuk laga Persib vs Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), sementara untuk final FIFA Series 2026 di GBK, Polda Metro Jaya mengerahkan 1.300 personel gabungan. Antusiasme tinggi juga terlihat di sekitar GBK jelang laga Indonesia vs Saint Kitts, dengan suporter mulai datang sejak sore hari. Untuk laga Persija Jakarta vs Persijap Jepara, sekitar 2.000 personel gabungan disebar di SUGBK.

Adapun laga Persija vs Bhayangkara Presisi Lampung FC dan Persib vs Borneo FC juga diamankan oleh ribuan personel polisi dan TNI, dengan pengingat keras tentang larangan membawa flare dan petasan ke stadion





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Pengamanan Stadion Laga Indonesia Vs Oman Personel Gabungan Soporter GBK

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