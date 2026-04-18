Ribuan Personel Gabungan Amankan Laga Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

Kepolisian Resor Jakarta Pusat mengerahkan 1.647 personel gabungan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan penonton dalam laga akbar Clash of Legends yang mempertemukan Barcelona Legends melawan DRX World Legends pada Sabtu, 18 April 2026, di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Pengamanan meliputi penyebaran personel di berbagai titik vital stadion dan sekitarnya, serta penerapan rekayasa lalu lintas situasional untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan. Masyarakat diimbau mencari jalur alternatif dan suporter diminta menjaga ketertiban serta tidak membawa barang terlarang.

Ribuan personel gabungan dari Kepolisian Resor Jakarta Pusat, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan unsur terkait lainnya telah dikerahkan untuk mengamankan jalannya laga akbar Clash of Legends. Pertandingan prestisius yang mempertemukan tim legendaris Barcelona Legends melawan DRX World Legends ini dijadwalkan akan berlangsung pada Sabtu malam, 18 April 2026, di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Komisaris Besar Polisi Reynold E.P. Hutagalung, menyampaikan bahwa total 1.647 personel telah disiagakan untuk memastikan acara berjalan lancar dan aman bagi seluruh penonton yang hadir. 'Sebanyak 1.647 personel kami kerahkan untuk mengamankan pertandingan di GBK. Kami ingin memastikan para penonton bisa menikmati laga dengan rasa aman dan nyaman,' ujar Reynold dalam keterangan persnya pada Sabtu.

Perwira tinggi Polri ini menjelaskan bahwa personel gabungan tersebut akan ditempatkan secara strategis di berbagai titik vital di dalam maupun sekitar area stadion. Penempatan personel mencakup area pintu masuk stadion, tribun penonton, area parkir, hingga kawasan sekitar Senayan yang berpotensi terdampak oleh keramaian acara. Tujuannya adalah untuk memantau pergerakan penonton, mencegah potensi insiden, serta membantu kelancaran arus masuk dan keluar penonton agar tidak terjadi penumpukan yang berlebihan.

Selain itu, untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan yang signifikan di kawasan Senayan, pihak kepolisian akan menerapkan sistem rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Rekayasa ini akan disesuaikan dengan kondisi kepadatan lalu lintas di lapangan demi kelancaran mobilitas para penonton. Oleh karena itu, masyarakat yang tidak memiliki keperluan terkait acara tersebut diimbau untuk mencari jalur alternatif lain guna menghindari kemacetan yang mungkin timbul. Imbauan serupa juga ditujukan kepada para suporter yang diprediksi akan memadati SUGBK.

Reynold secara tegas meminta agar seluruh suporter menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan yang berlaku. Hal ini termasuk larangan membawa barang-barang yang berpotensi membahayakan keamanan dan ketertiban, seperti petasan, flare, senjata tajam, minuman beralkohol, dan barang terlarang lainnya ke dalam stadion. 'Kami percaya para suporter datang dengan semangat sportivitas. Mari kita jaga suasana tetap kondusif agar semua bisa menikmati pertandingan dengan nyaman,' tegas Reynold, menekankan pentingnya menjaga atmosfer pertandingan tetap positif dan menghargai sportivitas.

Pihak kepolisian menegaskan komitmennya untuk memberikan tindakan tegas kepada siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran atau berupaya mengganggu keamanan dan ketertiban selama acara berlangsung. Tindakan tegas ini diambil sebagai langkah preventif agar tidak ada pihak yang dirugikan dan acara dapat terselenggara dengan sukses.

Laga Clash of Legends ini bukan hanya menjadi ajang reuni para legenda sepak bola dari Barcelona dan tim dunia lainnya, tetapi juga diharapkan dapat menjadi tontonan yang menghibur sekaligus momen kebersamaan bagi para penggemar sepak bola di Indonesia. Persiapan matang dari pihak kepolisian dan panitia penyelenggara menjadi kunci utama dalam memastikan kesuksesan acara ini, mulai dari aspek keamanan, kelancaran lalu lintas, hingga kenyamanan para penonton. Pemberlakuan pengamanan berlapis dan sosialisasi aturan yang jelas diharapkan dapat meminimalkan potensi permasalahan dan menciptakan pengalaman yang positif bagi semua pihak yang terlibat.

Keberadaan personel gabungan yang tersebar di berbagai titik strategis menunjukkan keseriusan aparat dalam menjaga kondusivitas acara berskala internasional ini. Pilihan Editor sebelumnya yang menyoroti momen para legenda Barcelona mencoba lapangan SUGBK semakin menggarisbawahi antusiasme menjelang laga akbar ini, sekaligus menegaskan pentingnya aspek persiapan keamanan yang solid agar seluruh rangkaian acara dapat berjalan sesuai harapan. Upaya sinergis antara kepolisian, TNI, pemerintah daerah, dan berbagai elemen masyarakat menjadi fondasi penting untuk mewujudkan gelaran olahraga yang aman, tertib dan berkesan





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Clash of Legends: Daftar Pemain Barcelona dan DRX World Legends, Ada eks Pelatih Timnas IndonesiaSaksikan Clash of Legends 2026 di GBK Jakarta, laga persahabatan penuh bintang antara Barcelona Legends dan DRX World Legends.

Read more »

Para Legenda Barcelona dan DRX Tiba di Jakarta untuk Laga EkshibisiSejumlah pemain legendaris dari Barcelona Legends dan DRX World Legends telah tiba di Jakarta untuk mengikuti laga ekshibisi bertajuk Clash of Legends Jakarta 2026. Mereka telah mengikuti berbagai kegiatan, termasuk coaching clinic untuk pesepak bola cilik dan latihan resmi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Beberapa pemain yang hadir antara lain Phillip Cocu, Javier Saviola, Cristian Tello, Martin Montoya, Vitor Baia, serta legenda DRX seperti Fabio Cannavaro dan Alessandro Del Piero. Ronaldo akan bertindak sebagai manajer tim DRX World Legends, sementara Patrick Kluivert absen bermain karena cedera, meskipun ia tetap berinteraksi dengan penggemar.

Read more »

Jelang Clash of Legends 2026: Ronaldo Nazario Fokus pada Peran Manajer Tim DRX World LegendsRonaldo Nazario siap pimpin DRX World Legends di laga persahabatan Clash Of Legends 2026, ungkap kondisi fisik dan rencana mainnya.

Read more »

Jadwal Live TV Clash of Legends 2026: Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK Hari Ini!Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) bersiap menjadi pusat perhatian dunia sepak bola malam ini, Sabtu (18/4/2026). Duel bertajuk Clash of Legends 2026

Read more »

Ronaldo Nazario Akhirnya Bongkar Rahasia Rambut Nyentrik Piala Dunia 2002, Sebut karena Masih Muda: Saya BodohRonaldo Nazario mendapat pertanyaan unik jelang memimpin DRX World Legends melawan Barcelona Legends

Read more »

Kembali ke Stadion Gelora Bung Karno, Patrick Kluivert Teringat saat Masih Melatih Timnas Indonesia: Dukungan Luar BiasaPatrick Kluivert menyampaikan kesannya menjelang laga Barcelona Legends kontra World DRX Legends

Read more »