Ribuan Penggemar Bulu Tangkis Hadir di Stadion Istora Senayan

Rabu (3/6/2026) siang, ratusan orang hilir mudik di pintu masuk Stadion Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di dalam stadion, ribuan penonton lainnya telah memadati deretan kursi. Pintu barat stadion, tempat para atlet dunia lalu-lalang, dipadati para penggemar bulu tangkis. Salah satunya adalah Roy Siahaan (43). Meskipun tidak terlalu banyak mengenal nama-nama atlet, ia penuh semangat menemani kedua anaknya yang merupakan penggemar berat olahraga tepok bulu tersebut.

Rabu (3/6/2026) siang, ratusan orang hilir mudik di pintu masuk Stadion Istora Senayan , Gelora Bung Karno , Jakarta . Di dalam stadion, ribuan penonton lainnya telah memadati deretan kursi.

Pintu barat stadion, tempat para atlet dunia lalu-lalang, dipadati para penggemar bulu tangkis. Salah satunya adalah Roy Siahaan (43). Meskipun tidak terlalu banyak mengenal nama-nama atlet, ia penuh semangat menemani kedua anaknya yang merupakan penggemar berat olahraga tepok bulu tersebut. Di dekat area toilet, Roy duduk santai sambil memperhatikan anak-anaknya yang sedari tadi mondar-mandir menunggu atlet lewat sekadar untuk berswafoto.

Ini merupakan edisi Indonesia Open kedua yang selalu dihadiri oleh Roy beserta keluarganya. Anak-anak memang gemar bermain bulu tangkis, saya hanya mendukung mereka, ujar warga Serpong, Tangerang Selatan, tersebut. Kedua anaknya tergabung dalam klub persatuan bulu tangkis (PB) di Tangerang Selatan dan rutin berlatih hampir setiap hari. Meskipun bukan berasal dari keluarga atlet, Roy sangat berharap anak-anaknya bisa fokus meraih mimpi menjadi pebulu tangkis profesional.

Sebagai orangtua, ia mengupayakan segalanya, termasuk membawa anak-anaknya berjumpa langsung para atlet dunia dan menonton laga mereka. Menurut Roy, bulu tangkis masih menjadi salah satu olahraga terfavorit di Indonesia, selain sepak bola. Lebih dari itu, baginya, olahraga ini telah menyelamatkan sang buah hati. Roy kembali mengingat suatu kejadian saat Rafael pulang ke rumah dan mengeluh karena teman-temannya enggan mengajaknya bermain bulu tangkis akibat ia belum mahir.

Anak kedua saya itu di sekolah sering dirundung. Teman-temannya tidak mau bermain dengannya. Kata mereka, iaKala itu, Rafael masih duduk di bangku kelas dua sekolah dasar (SD). Roy lantas mendaftarkan anaknya ke tempat latihan.

Di sana, Rafael dididik dan dilatih bersama sang kakak yang turut serta. Roy memfasilitasi segala kebutuhan latihan anak-anaknya agar mereka bisa fokus. Hampir setiap ada turnamen bulu tangkis level dunia, ia selalu mengajak anaknya menonton, baik lewat layar kaca maupun datang langsung ke arena. Dedikasinya berbuah manis.

Rafael pernah merengkuh juara pertama tingkat kecamatan dan juara ketiga kejuaraan pelajar ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) di Tangerang Selatan. Ternyata anak saya bisa membuktikan bahwa ia mampu bermain dengan baik. Sekarang ia malah semakin fokus dan bertekad kuat menjadi atlet, kata Roy bangga. Di tengah perbincangan, tiba-tiba Rafael dan Tiara berjingkrak kegirangan.

Salah satu atlet favorit mereka dari Korea Selatan, An Se-young, terlihat keluar dari stadion. Keduanya pun antusias berebut swafoto bersama atlet yang kerap dijuluki bocah ajaib tersebut. Siang itu, An Se-young baru saja mengunci kemenangan dua gim langsung saat berhadapan dengan pebulu tangkis putri asal Turki, Neslihan Arin. Ia menang meyakinkan dengan skor 21-18 dan 21-6 pada fase awal Indonesia Open 2026.

Mata Tiara dan Rafael tampak berbinar saat melihat bintang lapangan itu melintas. Dia jago banget, ujar Tiara kagum. Seusai berhasil berfoto bersama, Roy beserta anak-anaknya kembali masuk ke dalam stadion untuk menyaksikan pertandingan lanjutan. Jika bagi keluarga Roy bulu tangkis adalah sarana untuk membangun kepercayaan diri, lain halnya dengan cerita Muhammad Fadlan.

Bagi Fadlan dan keluarganya, turnamen ini lebih menyerupai ajang rekreasi dan medium menciptakan pengalaman baru bersama sang buah hati. Ketiganya terlihat asyik bermain di salah satu stan Pokémon yang berlokasi di sayap barat stadion. Fadlan tampak telaten mengajari anaknya yang berusia enam tahun tentang cara memegang raket serta memukul kok agar masuk ke lubang sasaran. Saya cuma mau ikut meramaikan.

Ini pengalaman pertama kami menonton Indonesia Open. Siapa tahu anak saya jadi suka dan kelak mau menjadi atlet, harap Fadlan. Fadlan bahkan telah mengantongi tiket laga puncak meskipun pertandingan final baru akan dihelat pada Minggu (7/6/2026). Ia mengaku sudah tidak sabar untuk turut serta merasakan euforianya.

Saya memang sedang libur kerja dan istri WFH (bekerja dari rumah), jadi ada waktu ke sini. Saya ingin merasakan sensasi ea... , ea... , saat atlet melakukan smes, ungkapnya sambil tersenyum.

Panitia menyediakan berbagai fasilitas interaktif untuk pengunjung. Di sudut kanan pintu masuk, adaJika lapar, wisata kuliner tersaji dengan model pusat jajanan serba ada (pujasera) Untuk pengalaman pertama, ini asyik banget. Apalagi tiketnya murah, kata Fadlan. Ketua Panitia Pelaksana Polytron Indonesia Open 2026 Achmad Budiharto berharap animo masyarakat kian membesar pada penyelenggaraan tahun ini





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