Ribuan Pekerja Spanyol Mogok Nasional Protes Krisis Perumahan

Pemogokan nasional pertama dalam 14 tahun di Spanyol melibatkan UGT dan CCOO memprotes krisis perumahan, harga sewa tinggi, dan penggusuran sebelum pemilu 29 November 2026.

Puluhan ribu pekerja di Spanyol melakukan aksi mogok kerja nasional yang masif untuk menyuarakan kemarahan terhadap krisis perumahan yang parah. Aksi ini secara khusus menyoroti lonjakan biaya sewa yang tidak terjangkau serta meningkatnya angka penggusuran warga miskin. Demonstrasi besar-besaran ini terjadi di tengah ketegangan politik yang memanas menjelang pemilihan umum mendadak yang dijadwalkan pada tanggal 29 November 2026.

Aksi Mogok Kerja Nasional Pertama Dalam 14 Tahun

Peristiwa pemogokan tersebut menandai momen bersejarah karena menjadi aksi mogok nasional pertama yang diadakan sejak empat belas tahun terakhir di negara tersebut. Dua serikat pekerja terbesar di Spanyol, yaitu Union General de Trabajadores (UGT) dan Comisiones Obreras (CCOO), memberikan dukungan penuh dan terkoordinasi untuk kesuksesan kampanye ini. Partisipasi massal dari berbagai sektor industri menunjukkan tingkat solidaritas buruh yang sangat tinggi dan responsif terhadap isu-isu sosial ekonomi yang sedang berkembang pesat.

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Kegiatan demonstrasi dimulai sejak tengah malam dengan pembentukan barisan penjagaan oleh organisasi buruh dan kelompok penyewa rumah. Langkah ini diambil sebagai strategi tekanan langsung kepada pemerintah pusat agar segera mengubah kebijakan perumahan yang dianggap timpang. Para peserta menuntut agar fungsi utama rumah dikembalikan sebagai tempat tinggal layak bagi masyarakat biasa, bukan sekadar instrumen investasi atau alat meraup keuntungan finansial semata dari uang sewa bulanan.

Data Krisis Perumahan Dan Dampak Ekonomi Buruk

Bank sentral Spanyol mencatat adanya kekurangan stok hunian yang mencapai sekitar tujuh ratus lima puluh ribu unit di seluruh wilayah negara. Proyeksi data menunjukkan bahwa defisit ini diprediksi akan melonjak menjadi lebih dari satu juta unit pada tahun dua ribu dua puluh delapan jika tidak ada intervensi kebijakan yang signifikan. Angka-angka ini menggambarkan skala masalah struktural yang telah mengakar lama dan semakin memperburuk kondisi kehidupan masyarakat kelas menengah ke bawah.

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Dewan Pemuda Spanyol melaporkan bahwa rata-rata biaya sewa saat ini mencapai seribu seratus tujuh puluh enam euro per bulan. Nilai tersebut setara dengan sembilan puluh delapan persen dari rata-rata gaji bulanan anak muda, menjadikannya beban finansial yang hampir mustahil ditanggung. Kondisi ini memaksa banyak generasi muda untuk menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar tempat tinggal.

Partisipasi Sektor Industri Dan Tindakan Produksi

Laporan resmi dari UGT dan CCOO mengungkap bahwa tingkat partisipasi pemogokan mencapai sembilan puluh persen di kawasan pelabuhan dan industri otomotif. Sejumlah pabrik strategis bahkan menghentikan seluruh kegiatan produksi secara total, termasuk fasilitas Volkswagen di Navarre dan pabrik SEAT di Barcelona. Penurunan aktivitas manufaktur ini berdampak langsung pada rantai pasok dan efisiensi operasional perusahaan multinasional yang beroperasi di tanah Spanyol.

Sektor lain juga merasakan dampak serupa dengan tingkat partisipasi sebesar delapan puluh lima persen di industri pengolahan daging. Pekerja pengumpulan sampah berpartisipasi sebesar delapan puluh dua persen, sementara sektor energi mencatat kehadiran tujuh puluh lima persen. Hentinya layanan publik dan industri ini menciptakan ketidaknyamanan nyata bagi masyarakat luas dan mengganggu kelancaran aktivitas sehari-hari di berbagai kota besar.

Ketegangan Di Pasar Grosir Dan Tantangan Politik

Ketegangan fisik sempat terjadi di pasar grosir Mercamadrid ketika sekitar seribu demonstran berkumpul pada awal jalannya pemogokan. Serikat CCOO Madrid menyatakan bahwa polisi menggunakan semprotan merica dan menangkap seorang demonstran, sementara tiga belas orang membutuhkan pertolongan medis. Kepolisian setempat membenarkan adanya penangkapan namun menolak mengkonfirmasi penggunaan gas air mata di lokasi kejadian tersebut, memicu perdebatan mengenai metode penanganan kerumunan.

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Perdana Menteri Pedro Sanchez menghadapi tantangan politik berat karena Partai Sosialisnya tertinggal dalam sejumlah jajak pendapat terbaru. Isu perumahan kini menjadi titik fokus kampanye yang dapat menentukan arah dukungan pemilih di tengah tekanan akibat kasus korupsi dan kecelakaan kereta api. Aksi protes besar juga direncanakan berlanjut meski badai Charles dan Bruna melanda wilayah tersebut dengan peringatan cuaca ekstrem dari badan meteorologi AEMET.