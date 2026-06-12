Ribuan Mahasiswa Gelar Aksi Unjuk Rasa di Jakarta

Ribuan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Jalan Jenderal Sudirman hingga Bundaran HI, Jakarta, Jumat (12/6/2026). Mereka melakukan long march sambil menyampaikan aspirasi melalui orasi secara bergantian.

Ribuan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Jalan Jenderal Sudirman hingga Bundaran HI, Jakarta, Jumat (12/6/2026). Mereka melakukan long march sambil menyampaikan aspirasi melalui orasi secara bergantian.

Massa juga menyoroti transparansi pengelolaan anggaran negara, pelaksanaan program-program pemerintah, serta meminta pemerintah lebih membuka ruang dialog dengan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Personel polisi dan TNI memblokade massa aksi menuju Bundaran HI. Aksi yang berlangsung di Jalan Jenderal Sudirman dan sekitarnya menunjukkan semangat mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah. Mereka berharap aspirasi mereka dapat mendengar dan dipenuhi oleh pemerintah.

Namun, aksi yang berlangsung juga menunjukkan ketidakpuasan mahasiswa terhadap beberapa kebijakan pemerintah yang mereka anggap tidak adil. Mereka juga menuntut transparansi dalam pengelolaan anggaran negara dan pelaksanaan program-program pemerintah. Aksi unjuk rasa ini merupakan salah satu contoh dari semangat mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah. Mereka berharap aspirasi mereka dapat mendengar dan dipenuhi oleh pemerintah.

Namun, aksi yang berlangsung juga menunjukkan ketidakpuasan mahasiswa terhadap beberapa kebijakan pemerintah yang mereka anggap tidak adil. Mereka juga menuntut transparansi dalam pengelolaan anggaran negara dan pelaksanaan program-program pemerintah. Aksi unjuk rasa ini merupakan salah satu contoh dari semangat mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah





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Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Jalan Jenderal Sudirman Bundaran HI Transparansi Pengelolaan Anggaran Negara

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