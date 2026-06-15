Ribuan Kursi Kosong di Stadion Piala Dunia 2026

Pertandingan Piala Dunia 2026 di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat menampilkan ribuan kursi kosong di beberapa stadion. FIFA menyalahkan banyaknya kursi kosong pada penggemar yang berdiri di lorong-lorong stadion daripada duduk di kursi mereka.

Ribuan kursi kosong terlihat saat Qatar bermain imbang 1-1 melawan Swiss di Stadion Levi's, Santa Clara, California, Amerika Serikat, Minggu (14/6/2026) dini hari WIB. Banyak kursi kosong tersebut berada di sisi timur stadion, yang biasanya bisa sangat panas sepanjang tahun.

Para Swiss yang mengenakan pakaian merah terang terlihat menyatu dengan kursi-kursi merah yang kosong. Jumlah penonton tercatat sebanyak 67.966 orang. Pemandangan serupa juga terlihat saat pertandingan Korea Selatan melawan Ceko di Stadion Guadalajara, Meksiko, Jumat (12/6/2026) pagi WIB. Stadion yang berkapasitas 45.664 kursi terlihat bagian tengah tribune menunjukkan ruang kosong yang besar dan kursi kosong lainnya tersebar di sekitar stadion.

Angka kehadiran penonton yang diumumkan adalah 44.985 orang. Jumlah penonton diumumkan di monitor saat laga Grup A Piala Dunia antara Korea Selatan dan Ceko di Zapopan, dekat Guadalajara, Meksiko, Kamis (11/6/2026). (AP PHOTO/MATIAS DELACROIX) Papan skor menunjukkan skor babak pertama dengan kursi kosong di tribun atas selama antara Qatar dan Swiss di Santa Clara, California, dekat San Francisco, Sabtu, 13 Juni 2026.

Penonton menyaksikan pertandingan sepak bola Grup A Piala Dunia antara Korea Selatan dan Republik Ceko di Zapopan, dekat Guadalajara, Meksiko, Kamis, 11 Juni 2026. Fans menunggu dimulainya pertandingan sepak bola Grup A antara Korea Selatan dan Republik Ceko di Zapopan, dekat Guadalajara, Meksiko, Kamis, 11 Juni 2026. Kursi kosong terlihat saat laga Grup B Piala Dunia antara Qatar dan Swiss di Santa Clara, California, San Francisco, Sabtu, 13 Juni 2026.

Pada hari Sabtu (13/6/2026), saat tuan rumah Kanada memulai laga pertamanya melawan Bosnia-Herzegovina di Stadion Toronto, penonton memenuhi tribune, tetapi ada beberapa kursi kosong terlihat terutama di dekat lapangan di tribune bawah dan di sudut atas tempat duduk sementara. Stadion Toronto yang berkapasitas resmi 43.036 orang adalah stadion terkecil dalam Piala Dunia 2026 dan harus menambahkan kursi tambahan untuk memenuhi standar minimum FIFA. Jumlah penonton yang diumumkan pada laga itu adalah 43.002 orang.

FIFA menyalahkan banyaknya kursi kosong selama pertandingan antara Korea Selatan dan Ceko di Guadalajara karena banyak penggemar yang berdiri di lorong-lorong stadion daripada duduk di kursi mereka. Angka kehadiran resmi mencerminkan jumlah tiket yang dipindai dan penonton yang hadir di area stadion, bukan penilaian visual dari okupansi kursi pada saat tertentu selama pertandingan, kata FIFA seperti dikutip Reuters. Mereka bekerja sama dengan otoritas stadion dan tim penjualan tiket untuk memastikan semua angka yang dipublikasikan didasarkan pada data operasional yang terverifikasi.

FIFA telah menetapkan harga tiket tertinggi di 11 stadion di Amerika Serikat, tiga di Meksiko, dan dua di Kanada. Badan pengatur sepak bola dunia itu menggunakan penetapan harga dinamis dan telah berulang kali menaikkan harga sejak tiket pertama kali dijual musim gugur lalu. Presiden FIFA Gianni Infantino pada hari Rabu membela penetapan harga tiket FIFA setelah mendapat kritik dari parayang berpendapat bahwa biaya menonton pertandingan Piala Dunia kali ini terlalu mahal.

Ia mengatakan, harga tiket setara dengan acara olahraga besar lainnya. FIFA telah menjual lebih dari 6 juta tiket untuk turnamen tersebut dan sebelumnya telah menyoroti minat yang kuat dari seluruh Amerika. Bahkan, Infantino mengatakan bahwa permintaan tiket telah melebihi ekspektasi sepuluh kali lipat atau lebih. Namun, kelompok-kelompok seperti Football Supporters Europe (FSE), seperti dikutip BBC, telah memperingatkan bahwa harga yang sangat mahal akan mengecualikan penggemar biasa.

Menurut FSE, harga tiket untuk Piala Dunia edisi ini telah melonjak lima kali lipat dibandingkan Piala Dunia 2022 di Qatar. Pada bulan Mei, jaksa agung New York dan New Jersey juga mengatakan bahwa mereka telah mengeluarkan surat panggilan kepada FIFA terkait praktik penjualan tiketnya, menyusul laporan media yang menimbulkan kekhawatiran tentang alokasi tempat duduk untuk Piala Dunia 2026. Banyaknya kursi kosong dalam gelaran Piala Dunia bukan tren baru.

Pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, meskipun secara keseluruhan pertandingan mampu menarik hampir 3,2 juta penonton, menurut beberapa pertandingan babak penyisihan grup terlihat kursi kosong yang cukup signifikan. Pola serupa juga muncul pada Piala Dunia di Brasil tahun 2014, di mana FIFA mengaitkan kekosongan di tribune selama pertandingan awal dengan pemegang tiket yang tidak hadir. Bangku kosong kembali terlihat di Piala Dunia Rusia 2018, khususnya di Yekaterinburg dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, terutama selama pertandingan-pembukaan pembukaan.

Tiket Piala Dunia yang diadakan di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat ini mengalami fluktuasi harga dan ketersediaan dengan ribuan tiket masih tersedia untuk dijual di berbagai platform





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Piala Dunia 2026 Ribuan Kursi Kosong FIFA Stadion Penggemar

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