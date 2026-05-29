Ribuan Jemaah Haji Mulai Tinggalkan Mina Setelah Lempar Jumrah

Ribuan jemaah haji dari berbagai negara mulai meninggalkan Mina setelah menyelesaikan ritual lempar jumrah di Kompleks Jamarat. Pemerintah Arab Saudi menerapkan pengaturan ketat untuk mengurangi kepadatan dan risiko cuaca panas. Jemaah memilih opsi Nafar Awal atau Nafar Tsani sesuai kondisi masing-masing.

Ribuan jemaah haji dari berbagai negara mulai berjalan pulang setelah menyelesaikan ritual lempar jumrah di Mina , Makkah, Arab Saudi , pada Rabu (28/5/2026) waktu setempat. Pemandangan itu menandai puncak ibadah haji tahun ini.

Para jemaah yang mengenakan pakaian ihrom putih tampak memadati jalan-jalan menuju keluar area Mina. Mereka baru saja melaksanakan lempar jumrah di Kompleks Jamarat, yang merupakan titik paling penting dalam rangkaian Hari Tasyrik. Ritual ini dilakukan dengan melempar tujuh kerikil ke masing-masing dari tiga tiang jumrah: Ula, Wustha, dan Aqabah. Setelah melempar, jemaah biasanya memotong rambut (tahalul) dan kemudian diperbolehkan meninggalkan Mina.

Bagi yang memilih Nafar Awal, mereka meninggalkan Mina pada 12 Zulhijah sebelum matahari terbenam. Sedangkan yang memilih Nafar Tsani, mereka tetap bermalam (mabit) di Mina dan melanjutkan lempar jumrah pada 13 Zulhijah. Kedua pilihan ini sesuai dengan ajaran Islam dan memberikan fleksibilitas bagi jemaah berdasarkan kondisi fisik dan kesiapan mereka. Meskipun cuaca sangat panas dengan suhu mencapai 45 derajat Celsius, jemaah tetap khusyuk menjalankan ibadah.

Pemerintah Arab Saudi menerapkan pengaturan jadwal lempar jumrah secara ketat untuk mengurangi kepadatan dan risiko paparan panas. Petugas keamanan dan layanan haji disiagakan di sepanjang jalur menuju Jamarat. Mereka membantu mengarahkan jemaah, menyediakan air minum, dan memastikan arus lalu lintas manusia berjalan lancar. Selain itu, tenda-tenda besar di Mina dilengkapi dengan pendingin udara dan kipas angin untuk meminimalkan dampak cuaca ekstrem.

Bagi jemaah yang sudah menyelesaikan semua ritual, kebahagiaan terpancar di wajah mereka. Banyak yang bersyukur dapat melaksanakan haji tahun ini setelah penantian panjang. Salah seorang jemaah asal Indonesia, Ahmad, mengatakan bahwa ia merasa sangat terharu karena bisa melempar jumrah dengan lancar. Saya berterima kasih kepada semua petugas yang telah membantu, ujarnya.

Jemaah lainnya, Fatimah dari Malaysia, menambahkan bahwa pengalaman di Mina sangat berkesan meskipun panas menyengat. Ritual lempar jumrah melambangkan penolakan terhadap godaan setan. Dalam tradisi Islam, tempat ini dipercaya sebagai lokasi di mana setan mencoba menggoda Nabi Ibrahim, Ismail, dan Hajar. Dengan melempar kerikil, jemaah mengingatkan diri untuk selalu melawan godaan dalam kehidupan.

Setelah meninggalkan Mina, jemaah akan kembali ke Makkah untuk melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i. Ini adalah langkah terakhir dari ibadah haji. Setelah itu, mereka dapat melepas ihrom dan kembali ke kehidupan normal. Bagi sebagian jemaah, perjalanan pulang ke negara masing-masing dimulai segera setelah itu.

Tahun ini, jumlah jemaah haji diperkirakan mencapai lebih dari dua juta orang dari seluruh dunia. Pemerintah Arab Saudi telah meningkatkan kapasitas infrastruktur untuk mengakomodasi lonjakan tersebut. Proyek perluasan Masjidil Haram dan Jamarat terus dilakukan. Selain itu, layanan transportasi, seperti kereta api cepat dan bus listrik, disediakan untuk memudahkan mobilitas jemaah.

Petugas kesehatan juga disiagakan di setiap titik untuk menangani kasus kelelahan akibat panas. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kesehatan dengan minum air yang cukup dan menggunakan payung. Dengan selesainya ritual lempar jumrah, rangkaian ibadah haji tahun ini hampir berakhir. Umat Muslim di seluruh dunia turut berbahagia dan mendoakan agar haji yang dijalankan para jemaah diterima Allah.

Semoga semangat ibadah ini terus terbawa dalam kehidupan sehari-hari, menebarkan kedamaian dan kebaikan di mana pun berada





