Ribuan Jemaah Haji Indonesia Laksanakan Wukuf di Padang Arafah, 26 Mei 2026

Sebanyak 204.639 jamaah Indonesia berada di Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf, puncak ibadah haji, pada 26 Mei 2026. Menteri Haji Irfan Yusuf mengingatkan pentingnya disiplin layanan dan menyiapkan fase Muzdalifah yang sensitif.

Suasana pagi masih mendung ketika ribuan umat Islam melangkah menuju Padang Arafah , Arab Saudi, pada Selasa 26 Mei 2026. Seluruh jemaah menebarkan pakaian ihram berwarna putih suci, melambangkan kesederhanaan dan persamaan di hadapan Sang Pencipta.

Sepanjang perjalanan mereka mengucapkan doa, memuji kebesaran Allah, dan mengingat setiap amal baik serta dosa yang pernah dilakukan. Hari itu menandai puncak ibadah haji, wukuf di Arafah, sebuah rukun utama yang menuntut diam, doa, dan introspeksi. Jemaah menunggu matahari terbit dan terbenam, menatap cakrawala perbukitan yang berubah-ubah antara cahaya dan bayangan, menciptakan latar dramatis bagi tiap tangan yang terangkat dalam doa.

Selama berada di Jabal Rahmah, batu‑batu menjadi tempat istirahat sementara mereka menunggu waktu yang ditentukan, mengukir sebuah dialog spiritual antara manusia dan Allah SWT. Menurut data yang dirilis oleh Petugas Pelenggara Ibadah Haji (PPIH) Indonesia, sebanyak 204.639 warga Indonesia berada di Padang Arafah, hampir menyamai total jemaah Indonesia tahun ini yang berjumlah 204.725 orang. Hingga Senin 25 Mei 2026 siang, tercatat 86 orang wafat.

Bagi yang sakit atau meninggal sebelum memasuki fase Armuzna, pihak PPIH akan membatalkan haji mereka sesuai prosedur yang berlaku. Jemaah Indonesia dipindahkan dari hotel‑hotel di Mekah ke Arafah dalam tiga gelombang bus, dimulai dari pagi hingga sore, dan sudah tiba sebelum tengah malam. Pada hari yang sama, lebih dari 11.000 jamaah Indonesia melaksanakan tarwiyah dengan berpindah ke Mina pada Minggu malam, menyiapkan diri untuk fase-fase selanjutnya.

Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Amirul Hajj Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa wukuf di Arafah adalah puncak dari rangkaian ibadah haji. Ia menekankan pentingnya disiplin dalam penyediaan layanan, mulai dari fasilitas kesehatan hingga keamanan.

Irfan Yusuf menyebut fase Armuzna sebagai ujian utama bagi penyelenggara, dan mengingatkan bahwa fase Muzdalifah yang akan datang bersifat sensitif karena berlangsung pada malam hari, melibatkan pergerakan massa yang besar, serta menuntut koordinasi ketat dalam pengendalian arus jemaah, titik turun, titik kumpul, jalur murur, hingga keberangkatan menuju Mina. Dengan persiapan yang matang, diharapkan tiap langkah haji dapat dilaksanakan dengan lancar, aman, dan khusyuk, sehingga umat kembali ke tanah air dengan hati yang bersih dan harapan yang baru





