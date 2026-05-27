Ria Ricis Rayakan Idul Adha di Masjid Nurul Huda, Jakarta Selatan, dan Nampak Haru

Ria Ricis, YouTuber terkenal, merayakan Idul Adha di Masjid Nurul Huda, Jakarta Selatan, dan terlihat haru saat menyaksikan momen penyembelihan hewan kurban. Ia menangis dan menatap sapi yang akan disembelih, sembari menggendong putri kecilnya, Moana.

Ria Ricis rayakan Idul Adha di Masjid Nurul Huda , Kebagusan , Jakarta Selatan , Rabu (27/5/2026). Ia nangis melihat momen penyembelihan hewan kurban. Ria Ricis merayakan Idul Adha di Masjid Nurul Huda , menyaksikan penyembelihan sapi kurban nya.di Masjid Nurul Huda , dekat kediamannya, di Kebagusan , Jakarta Selatan , Rabu (27/5/2026).

Kemunculan Ria Ricis memicu keriuhan di antara kerumunan jemaah dan masyarakat yang berkumpul sejak pagi untuk melihat proses penyembelihan hewan. Kedatangan Ria Ricis untuk melihat langsung proses penyembelihan hewan kurbannya.

‘Ricis, Ricis! ’ teriak warga yang memadati masjid. Ria Ricis tampil mengenakan kerudung merah marun di tengah keramaian warga. Penampilan sederhana namun bersahaja tersebut membuat Ria Ricis terus dikerubungi warga yang antusias menyaksikan prosesi hewan kurban dari dekat.

Setibanya di lokasi, Ria Ricis menuju area khusus penyembelihan yang berada di luar masjid. Namun, langkahnya sempat terhambat karena banyak warga yang mencoba mendekat untuk sekadar mengambil gambar sang YouTuber. Suasana haru terasa saat petugas mempersiapkan sapi berukuran jumbo milik Ria Ricis untuk disembelih. Ia tak kuasa menahan air mata dan menangis saat prosesi pemotongan hewan kurban dimulai.

Sambil menatap ke arah sapi yang ditangani petugas, Ria Ricis terlihat tegar sembari menggendong putri kecilnya, Moana. Ia ingin memberi edukasi kepada Moana mengenai makna Idul Adha yakni semangat ikhlas berkorban. Ria Ricis tetap berada di tempat dan menyaksikan langsung seluruh proses pemotongan sapi miliknya hingga benar-benar selesai. Sebelum pisau menyentuh leher hewan kurbannya, Ria Ricis tertangkap kamera memanjatkan doa dengan wajah penuh kesedihan.

Momen emosional tersebut berlangsung di tengah kepungan warga yang bersahut-sahutan memanggil namanya. Idul Adha adalah salah satu perayaan besar umat Islam yang di dalamnya ada pelaksanaan ibadah haji dan pemotongan hewan kurban





