Rheza Danica dan Candra Hermawan Raih Podium di ARRC Sepang 2026

Pembalap Indonesia, Rheza Danica Ahrens dan Candra Hermawan, meraih hasil gemilang di Race 2 kelas AP250 ARRC Sepang 2026. Andi Gilang juga berhasil naik podium di kelas ASB 1000. Persaingan ARRC berlanjut ke Thailand.

Pembalap Astra Honda Racing Team Rheza Danica Ahrens dan pembalap Yamaha Racing Indonesia Candra Hermawan menunjukkan performa gemilang pada Race 2 kelas AP250 Asia Road Racing Championship ( ARRC ) Sepang 2026. Dalam balapan yang penuh ketegangan ini, keduanya berhasil mengamankan posisi podium, membuktikan dominasi pebalap Indonesia di kancah balap Asia.

Rheza Danica Ahrens menampilkan kemampuan luar biasa, bersaing ketat dengan pebalap-pebalap terbaik dari berbagai negara, sementara Candra Hermawan juga menunjukkan kecepatan dan ketangguhan yang membuatnya mampu finis di posisi yang membanggakan. Keberhasilan mereka ini menjadi bukti nyata dari kerja keras dan dedikasi tim, serta dukungan penuh dari para penggemar balap di Tanah Air. Selain itu, ini juga menjadi motivasi tambahan bagi pebalap-pebalap muda Indonesia untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional.\Pada kelas Asia Production (AP) 250, persaingan sengit terjadi antara Rheza Danica Ahrens, Candra Hermawan, dan Krittapat Keankum dari Yamaha Thailand Racing Team. Krittapat Keankum, yang sebelumnya berhasil memenangkan Race 1, kembali menunjukkan performa terbaiknya. Namun, Rheza dan Candra tidak menyerah begitu saja. Mereka terus memberikan perlawanan sengit dan berhasil mengamankan posisi podium kedua dan ketiga. Sementara itu, pada kelas utama Asia Superbike (ASB) 1000, Andi 'Gilang' Farid Izdihar dari JDT Racing Team kembali menunjukkan konsistensinya dengan meraih posisi ketiga. Meskipun sempat berusaha memperbaiki posisinya, Andi Gilang harus mengakui keunggulan Keito Abe dari SDG HARC–PRO. Honda Philippines pada tikungan terakhir. Kelas Supersport (SS) 600 menjadi satu-satunya kelas di mana wakil Merah Putih belum berhasil menembus podium utama. Kasma Daniel dari Hong Leong Yamaha Racing berhasil memenangkan balapan, diikuti oleh Helmi Azman dari Idemitsu Honda Racing Malaysia dan Thanat Laoongplio dari Honda Racing Thailand. Fadillah Arbi Aditama dari Astra Honda Racing Team menjadi wakil Indonesia terbaik dengan menempati urutan kelima, sementara Herjun Atna Firdaus berada di posisi ketujuh setelah sebelumnya berhasil naik podium ketiga pada Race 1.\ARRC 2026 Seri kedua akan digelar di Sirkuit Buriram, Thailand, pada tanggal 8-10 Mei mendatang. Para pebalap Indonesia diharapkan dapat terus mempertahankan performa terbaik mereka dan bahkan meningkatkan prestasi di seri berikutnya. Ajang ARRC tahun ini rencananya akan menggelar enam seri balapan, meskipun lokasi putaran keempat masih belum diumumkan. Kehadiran para pebalap Indonesia di ajang ARRC ini sangat penting, tidak hanya untuk menguji kemampuan mereka di tingkat internasional, tetapi juga untuk memberikan pengalaman berharga dan menjadi inspirasi bagi generasi pebalap muda di Indonesia. Selain itu, prestasi yang diraih oleh pebalap Indonesia juga akan meningkatkan popularitas olahraga balap motor di Tanah Air, serta menarik minat sponsor dan dukungan dari berbagai pihak. Seri kelima ARRC 2026 akan kembali digelar di Sepang, Malaysia, pada tanggal 11-13 September. Keberhasilan Arbi Aditama dan Astra Honda dalam mengamankan gelar juara kelas AP250 pada ARRC 2025 menjadi motivasi tambahan bagi seluruh tim untuk terus berjuang dan meraih prestasi tertinggi





