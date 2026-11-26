Reza Permadi, penerima SATU Indonesia Awards, mengajak generasi muda terjun langsung ke masyarakat desa untuk memahami kompleksitas sosial melalui praktik bisnis berkelanjutan dan pengabdian masyarakat.

Reza Permadi, fasilitator Ecobiz Desa Sejahtera Astra di Sasak Ende, menegaskan bahwa generasi muda memiliki peluang luas untuk berkontribusi positif bagi masyarakat melalui tindakan nyata. Langkah awal yang paling krusial menurutnya adalah keberanian untuk terjun langsung ke lapangan guna mengenal dinamika kehidupan sosial di sekitar lingkungan mereka. Pesan ini disampaikan oleh penerima apresiasi SATU Indonesia Awards, yang mendorong anak muda untuk tidak ragu memulai jejak melalui kegiatan pemberdayaan dan pengabdian masyarakat.

Mekanisme Transformasi Melalui Pengabdian Langsung

Keterlibatan langsung di tengah masyarakat desa terbukti efektif membuka wawasan sekaligus memberikan pengalaman baru yang tidak dapat dipelajari secara teori semata bagi generasi muda. Reza mengakui bahwa pengalamannya dalam mendampingi masyarakat desa menjadi semakin berkembang dan bermakna setelah menerima apresiasi SATU Indonesia Awards. Pengakuan ini menunjukkan bahwa pengakuan formal dapat menjadi katalisator bagi peningkatan kualitas dan dampak sosial dari program-program pemberdayaan yang dijalankan.

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Aktivitas bisnis yang ia geluti di bidang pariwisata, dengan salah satu strategi kuncinya adalah bermitra secara erat dengan desa wisata, turut memperkuat interaksi berkelanjutan dengan masyarakat lokal. Kolaborasi ini menciptakan ruang dialog yang intens, memungkinkan mahasiswa dan praktisi muda untuk memahami bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat desa memiliki tingkat kompleksitas tersendiri. Hal ini tentu sangat berbeda dengan dinamika dan persoalan sosial yang umumnya terjadi di kota-kota besar yang lebih terurbanisasi.

Posisi Strategis Mahasiswa dan Akuntabilitas Sosial

Reza menilai bahwa mahasiswa memiliki akses strategis untuk mulai membangun pengalaman empiris melalui program community service, pemberdayaan masyarakat, atau pengabdian masyarakat yang tersedia di berbagai perguruan tinggi. Program-program akademik ini menjadi bekal penting untuk memahami kebutuhan riil di lapangan, sehingga calon pemimpin dan praktisi dapat merancang solusi yang tepat dan relevan. Tanpa pemahaman mendalam tentang konteks lokal, intervensi sosial atau bisnis sering kali gagal menyentuh akar permasalahan yang dihadapi masyarakat.

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Di luar ranah akademis dan pengabdian, Reza juga berbagi prinsip fundamental dalam menjalankan usaha bisnis yang bertanggung jawab. Baginya, bisnis tidak seharusnya hanya berorientasi pada keuntungan finansial atau profit semata, tetapi juga harus secara serius memperhatikan kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan. Prinsip tripartit ini dikenal dengan konsep people, planet, profit, yang menuntut integrasi antara nilai sosial, ekologis, dan ekonomi dalam setiap keputusan operasional perusahaan.

Dampak Nyata dan Kelanjutan Kolaborasi Desa

Reza menilai bahwa keseimbangan antara kepentingan masyarakat lokal, kelestarian lingkungan alam, dan keberlanjutan usaha ekonomi menjadi hal yang sangat penting. Penetapan keseimbangan ini menjadi kunci agar kolaborasi jangka panjang dengan masyarakat desa dapat terus berjalan dan memberikan manfaat timbal balik yang nyata. Tanpa keseimbangan tersebut, usaha pemberdayaan sering kali bersifat sementara dan tidak meninggalkan dampak jangka panjang yang positif bagi ekosistem sosial.

Kesuksesan pendekatan ini terlihat dari bagaimana Reza terus berinteraksi dengan masyarakat melalui kemitraan bisnis pariwisatanya, yang menjadi bukti nyata bahwa etika bisnis dan sosial dapat berjalan beriringan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, ia berharap dapat menginspirasi lebih banyak generasi muda untuk tidak hanya menjadi konsumen pasif, tetapi menjadi agen perubahan aktif. Kehadiran mereka di desa-desa akan membawa perspektif baru yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah-masalah kompleks yang belum terpecahkan.