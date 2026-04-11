Rey Ungkap Motif Finansial dalam Hubungan: Uang sebagai Akar Konflik

Pihak terlapor, Rey, memberikan pernyataan mengejutkan mengenai motif finansial yang mendasari konflik dalam hubungannya. Pengakuan ini mengungkap dugaan ketergantungan finansial dan memberikan perspektif baru terhadap kasus yang sedang berjalan.

Kini, dinamika kasus yang melibatkan Rey memasuki babak baru setelah pengakuan yang menyoroti aspek finansial dalam hubungan tersebut. Rey , selaku pihak terlapor dalam kasus yang dilaporkan ke Mapolresta Malang Kota pada tanggal 8 April 2026, secara blak-blakan mengungkapkan bahwa akar konflik yang melatarbelakangi laporan tersebut berakar pada masalah keuangan.

Dalam sebuah wawancara terbaru yang dilakukan pada Kamis, 9 April 2026, Rey secara gamblang membeberkan dugaan bahwa hubungan yang dijalinnya tidak terlepas dari motif finansial sejak awal. Pernyataan tersebut memberikan perspektif baru terhadap kasus yang sebelumnya telah menarik perhatian publik. Rey secara eksplisit menyatakan, 'Banyak sekali omongan dan bukti-bukti bahwa Intan itu sama aku cuma karena duit dan duit.' Pernyataan ini menjadi sorotan utama karena mengindikasikan adanya ekspektasi finansial yang mungkin menjadi landasan hubungan tersebut. Klaim Rey diperkuat dengan pengakuannya mengenai kontribusi finansial yang telah ia berikan sejak awal hubungan. Ia mengklaim telah menanggung berbagai kebutuhan pribadi Intan, bahkan hingga memenuhi kebutuhan keluarganya. Rey menyebutkan, 'Sejak awal saya ngasih dia uang, terus orangtuanya juga iya, mau liburan ke mana pun saya turutin.' Pengakuan ini menunjukkan adanya dukungan finansial yang signifikan dan berkelanjutan, yang mungkin telah menciptakan dinamika ketergantungan. Dukungan finansial yang diberikan Rey bahkan tidak hanya terbatas pada Intan, namun juga meluas hingga ke lingkungan sekitar Intan, termasuk saudara dan teman-temannya yang juga merasakan manfaatnya. Situasi mulai berubah, menurut Rey, ketika ia memutuskan untuk menghentikan aliran dana untuk melihat bagaimana reaksi yang akan muncul dalam hubungan tersebut. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menguji ketulusan hubungan dan mengidentifikasi sejauh mana faktor finansial memainkan peran. 'Permasalahan ini terjadi karena saya sengaja pindahkan rekening dan empat hari tidak memberi uang,' ungkap Rey. Keputusan ini, menurut Rey, menjadi titik balik yang memicu eskalasi konflik yang berujung pada laporan ke polisi. Reaksi yang muncul setelah penghentian bantuan finansial, menurutnya, menjadi indikasi kuat adanya ketergantungan finansial dalam hubungan tersebut. Rey menegaskan, 'Ternyata setelah itu langsung terjadi masalah, jadi kelihatan semuanya karena uang.' Selain mengungkapkan motif finansial, Rey juga memberikan detail tambahan mengenai bantuan finansial yang telah ia berikan. Ia mengakui bahwa dirinya sempat membantu melunasi sejumlah utang yang dimiliki Intan. Namun, kejutan datang ketika ia menemukan adanya utang lain yang sebelumnya tidak pernah diungkapkan secara terbuka kepadanya. Hal ini memberikan gambaran lebih jelas mengenai kompleksitas masalah keuangan yang melingkupi hubungan tersebut. Rey menambahkan, 'Ada beberapa utang yang sudah aku tutup, tapi kemudian muncul lagi yang lain.' Pernyataan ini menyoroti potensi adanya masalah keuangan yang lebih mendalam dan mungkin tersembunyi. Pengakuan Rey ini memberikan warna baru dalam kasus yang sedang berjalan, dan dapat menjadi kunci dalam mengungkap kebenaran di balik hubungan tersebut





