Revitalisasi Pasar Senen Blok VI Jadi TOD Terintegrasi Transjabodetabek

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meresmikan proyek TOD Pasar Senen Blok VI. Kawasan ini akan terintegrasi dengan Transjabodetabek dan MRT, ditargetkan beroperasi 2027.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo secara resmi memulai proyek revitalisasi Pasar Senen Blok VI di Jakarta Pusat pada Senin, 16 November 2026. Inisiatif strategis ini dirancang untuk mengubah kawasan tersebut menjadi simpul transportasi masa depan yang mengintegrasikan berbagai moda angkutan massal lintas wilayah.

Mekanisme Integrasi Moda Transportasi Publik

Proyek ini menandai dimulainya pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) yang terintegrasi penuh. Rencana pembangunan mencakup dua menara yang akan terhubung langsung dengan berbagai layanan transportasi umum yang ada.

Also read Mangkrak 14 Tahun, Proyek Pasar Senen Blok VI Ditarget Rampung Mei 2028

Kawasan ini dipersiapkan untuk menjadi hub baru yang menghubungkan hampir semua moda transportasi yang tersedia. Integrasi ini bertujuan menciptakan efisiensi mobilitas bagi seluruh pengguna jasa di area tersebut.

Pemprov DKI Jakarta terus memperluas jangkauan layanan transportasi massal lintas wilayah melalui pengembangan rute baru Transjabodetabek. Kehadiran layanan ini diharapkan dapat memperluas aksesibilitas dan memudahkan mobilitas warga dari kawasan penyangga menuju pusat kota.

Advertisement

Posisi Pemangku Kepentingan dan Keterlibatan Publik

Pramono Anung menyampaikan visi tersebut saat memulai proyek melalui seremoni peletakan batu pertama atau groundbreaking di lokasi. Ia menekankan keyakinannya bahwa kawasan ini pasti akan menjadi TOD yang berfungsi sebagai pusat konektivitas transportasi.

Kawasan Pasar Senen saat ini sudah dilayani oleh sejumlah moda transportasi, termasuk kereta rel listrik (KRL), Transjakarta, Mikrotrans, hingga terminal bus. Penambahan layanan baru dimaksudkan untuk melengkapi ekosistem transportasi yang sudah ada.

Walaupun rencana integrasi telah dinyatakan, rute dan jadwal operasional Transjabodetabek menuju Pasar Senen belum ditetapkan secara resmi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih dalam proses pembahasan kemungkinan layanan dari sejumlah daerah penyangga sekitar.

Dampak Nyata dan Penjadwalan Pelaksanaan Proyek

Pembangunan fisik Pasar Senen Blok VI ditargetkan selesai paling lambat pada awal tahun 2028. Gedung baru yang akan dibangun dirancang khusus untuk menampung sekitar 1.700 pedagang yang beroperasi di lokasi tersebut.

Advertisement

Pramono Anung berharap pasar yang terintegrasi dengan berbagai moda transportasi itu bisa mulai beroperasi lebih cepat dari jadwal, yaitu pada tahun 2027. Target awal ini didasarkan pada asumsi bahwa semua moda transportasi utama sudah masuk ke dalam lokasi.

Pemprov DKI juga membahas percepatan infrastruktur pendukung melalui penetapan lokasi pembangunan jalur MRT untuk kawasan Kwitang-Kebon Sirih. Wilayah Senen menjadi bagian dari cakupan rencana penandaan lokasi tersebut yang segera ditandatangani.

Pramono Anung mengungkapkan harapannya agar masyarakat sudah bisa mulai menikmati layanan MRT untuk koridor barat-timur pada tahun 2030. Jika semua moda utama beroperasi sesuai rencana, kawasan ini diyakini akan menjadi wajah Jakarta di masa depan.