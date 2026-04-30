Revitalisasi OKI: Peran Strategis Indonesia dalam Menyokong Kemerdekaan Palestina dan Pembebasan Masjid Al-Aqsa

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menekankan pentingnya revitalisasi Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan pembebasan Masjid Al-Aqsa. Ia menegaskan peran strategis Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dan moderat dalam memimpin OKI, serta menghidupkan kembali Deklarasi Jakarta 2016 untuk komitmen bersama negara-negara anggota.

Kemerdekaan Palestina dan pembebasan Masjid Al-Aqsa sebagai kiblat pertama umat Islam sangat bergantung pada kesatuan dan soliditas negara-negara Muslim. Untuk mencapai hal ini, diperlukan revitalisasi Organisasi Kerjasama Islam ( OKI ) sebagai wadah persatuan dan kerjasama.

Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid dalam acara Forum Diskusi Aktual Berbangsa dan Bernegara (FDABB) yang diselenggarakan oleh Sekretariat MPR RI bersama Institut Indonesia beberapa waktu lalu. HNW, seperti biasa disapa, menjelaskan bahwa OKI didirikan pada tahun 1969 sebagai respons terhadap peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa oleh kelompok radikal zionis. Insiden tersebut mendorong pemimpin-pemimpin negara Muslim untuk bersatu menghadapi kebrutalan Israel terhadap rakyat Palestina.

Sementara itu, HNW juga menyoroti bahwa hingga saat ini, di tengah konflik Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel, rakyat Palestina masih mengalami pembantaian dan pengusiran di Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem. Pasukan zionis bahkan menutup Masjid Al-Aqsa dan Gereja Holy Sepulchre di Yerusalem saat umat Islam dan Kristen merayakan hari sucinya. Kehadiran OKI dinilai sangat berpengaruh terhadap kondisi Kawasan Timur Tengah dan dinamika global.

Hal ini disebabkan oleh potensi anggota OKI yang terdiri dari 57 negara Muslim dengan kekuatan ekonomi dan politik yang signifikan. Pada awal berdirinya OKI, pernah terjadi embargo minyak terhadap AS dan negara-negara Barat yang dipelopori oleh Raja Faisal dari Arab Saudi pada tahun 1973. Embargo tersebut mengguncang kondisi ekonomi dunia.

Saat ini, tiga selat strategis yang menghubungkan jalur perdagangan internasional dikuasai oleh negara-negara Muslim, yaitu Selat Hormuz (Iran dan Oman), Selat Malaka (Indonesia dan Malaysia), serta Selat Bab el-Mandeb (Yaman dan Arab Saudi). Selain itu, Terusan Suez (Mesir) dan Laut Mediterania (Turki dan negara Afrika Utara) juga berada di bawah pengawasan negara-negara Muslim. Bila anggota OKI bersatu dengan tujuan yang jelas, mereka memiliki potensi untuk mengendalikan urat nadi perdagangan dunia.

HNW, yang juga politikus senior PKS, menegaskan bahwa posisi Indonesia sangat strategis dalam mendorong revitalisasi OKI. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan salah satu pendiri OKI, Indonesia dikenal sebagai negara demokratis dan moderat yang diterima baik oleh negara-negara Barat. Indonesia juga telah menandatangani Piagam Pendirian OKI pada tahun 2024, yang memperkuat legitimasi peran kepemimpinannya.

Langkah penting dalam revitalisasi OKI adalah menghidupkan kembali Deklarasi Jakarta, hasil Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa OKI yang digelar di Jakarta pada tahun 2016. Deklarasi ini berisi komitmen konkret negara-negara anggota dalam menyelamatkan Masjid Al-Aqsa dan mendukung kemerdekaan Palestina melalui jalur politik, ekonomi, diplomasi, dan hukum internasional





