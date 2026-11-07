Revisi UU Peternakan: Hukuman Penganiayaan Hewan Dipidana Satu Tahun Penjara

Rancangan Undang-Undang Peternakan meningkatkan ancaman pidana penganiayaan hewan menjadi satu tahun penjara atau denda Rp 50 juta guna meningkatkan efek jera.

Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan secara signifikan memperberat sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan hewan. Dalam rancangan undang-undang yang sedang diproses, ancaman hukuman maksimal untuk kasus penganiayaan ditingkatkan menjadi satu tahun penjara atau denda paling banyak lima puluh juta rupiah. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan memiliki efek jera yang nyata bagi pelanggar hukum hewan.

Mekanisme Penegakan Hukum Baru

Rancangan Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan resmi terdaftar sebagai program legislasi nasional. Dokumen tersebut berada di urutan kedelapan puluh dua dalam daftar Program Legislasi Nasional Dewan Perwakilan Rakyat untuk periode tahun dua ribu dua puluh lima hingga dua ribu dua puluh sembilan. Proses penyusunan materi revisi ini dipimpin oleh Kementerian Pertanian dengan fokus utama pada penyesuaian sanksi pidana.

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Inti dari perubahan ini adalah penyelarasan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Pasal sembilan belas huruf B dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 sebelumnya dianggap memiliki ketentuan yang terlalu ringan dan tidak lagi relevan dengan standar hukum nasional terkini. Oleh karena itu, revisi ini secara khusus menyinkronkan pasal tersebut dengan Pasal tiga ratus tiga puluh tujuh dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Perbandingan Sanksi Hukum Lama dan Baru

Pada masa lalu, ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Pasal sembilan belas huruf B hanya mengatur dua jenis pelanggaran dengan ancaman hukuman yang relatif ringan. Pertama, bagi setiap orang yang menganiaya atau menyalahgunakan hewan hingga mengakibatkan cacat atau tidak produktif, hukuman yang dijatuhkan adalah kurungan paling singkat satu bulan dan paling lama enam bulan dengan denda antara satu juta hingga lima juta rupiah. Kedua, bagi orang yang mengetahui perbuatan tersebut tetapi tidak melaporkannya, ancamannya adalah kurungan satu hingga tiga bulan dengan denda satu juta hingga tiga juta rupiah.

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Sementara itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal tiga ratus tiga puluh seven memberikan regulasi yang jauh lebih rinci dan ancaman hukuman yang lebih berat. Ayat pertama pasal tersebut mengatur bahwa siapa pun yang menyakiti atau melukai hewan tanpa tujuan patut, atau melakukan hubungan seksual dengan hewan, dapat dihukum penjara paling lama satu tahun atau denda sepuluh juta rupiah. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan hewan sakit lebih dari satu minggu, cacat, luka berat, atau mati, hukumannya meningkat menjadi penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda lima puluh juta rupiah.

Dampak Nyata bagi Masyarakat dan Pelanggar

Perubahan regulasi ini juga mencakup ketentuan mengenai perampasan hewan milik pelaku tindak pidana. Hewan-hewan tersebut akan dirampas dan ditempatkan ke tempat yang layak sesuai dengan standar kesejahteraan hewan. Hal ini berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama yang hanya berada di Pasal tiga ratus dua, di mana hukuman penganiayaan ringan maksimal tiga bulan penjara atau denda empat ribu lima ratus rupiah, dan penganiayaan berat maksimal sembilan bulan penjara atau denda tiga ratus rupiah.

Bahkan setelah direvisi melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, nilai denda tersebut hanya disesuaikan menjadi empat juta lima ratus rupiah untuk penganiayaan ringan dan tiga ratus ribu rupiah untuk penganiayaan berat. Ketika dibandingkan dengan nilai ekonomi saat ini, nominal tersebut terasa sangat kecil dan tidak memberikan rasa adil bagi korban hewan. Dengan adanya revisi ini, denda lima puluh juta rupiah di masa depan diharapkan tetap memiliki nilai nominal yang signifikan.

Kasus-kasus sebelumnya menunjukkan betapa ringan hukuman yang pernah dijatuhkan. Pada dua puluh tiga November dua ribu satu belas, Pengadilan Negeri Limboto menjatuhkan hukuman satu bulan penjara bagi warga yang melempar sapi dengan parang karena sapi tersebut merusak kebun cabai. Kasus lain terjadi pada tahun dua ribu tiga di Taman Satwa Kandi, Sumatera Barat, di mana seorang karyawan diberi hukuman tiga bulan penjara setelah meracuni harimau karena tidak puas dengan manajemen.

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Dari kedua kasus tersebut terlihat jelas bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman dalam hitungan bulan, yang kadangkala tidak benar-benar dijalani oleh pelaku. Hukuman ringan semacam ini tidak memberikan efek jera yang diharapkan. Dengan masuknya pidana kurungan yang lebih lama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, sistem peradilan Indonesia berkomitmen untuk memberikan keadilan yang lebih tegas bagi perlindungan hewan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesejahteraan hewan.