Revisi RUU Polri Berpotensi Usul Inisiatif Pemerintah, Sahroni: Polri Tetap di Bawah Presiden

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyatakan revisi RUU Polri berpotensi usul inisiatif pemerintah. Ia mendukung rekomendasi KPRP agar Polri tetap di bawah Presiden. Presiden Prabowo menerima laporan akhir KPRP dan sejumlah buku terkait reformasi Polri.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI sekaligus politikus Partai NasDem Ahmad Sahroni menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) berpotensi akan menjadi usul inisiatif dari pemerintah.

Hal ini disebabkan karena Pemerintah telah memiliki Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) yang memberikan rekomendasi terhadap institusi Polri. Menurut Sahroni, rekomendasi KPRP soal Polri tetap berada di bawah Presiden merupakan keputusan yang tepat. Ia menegaskan bahwa keberadaan Polri di bawah kementerian adalah hal yang mustahil. Sahroni juga menyatakan bahwa sistem pengangkatan Kapolri melalui DPR merupakan prosedur yang benar.

Selain itu, Presiden Prabowo Subianto menerima laporan akhir dan rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri yang diserahkan oleh Jimly Asshiddiqie selaku Ketua Komisi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/5). Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo juga menerima sejumlah buku, di antaranya berjudul “Jembatan Aspirasi untuk Reformasi Polri” serta “Tindak Lanjut Rekomendasi”, seperti yang dipantau dalam unggahan Sekretariat Presiden.

Hadir dalam penyerahan buku kepada Presiden Prabowo di antaranya anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, yakni Ahmad Dofiri, Yusril Ihza Mahendra, Otto Hasibuan, Supratman Andi Agtas, dan Mahfud MD. Dalam konteks hukum, reformasi Polri menjadi salah satu agenda penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme kepolisian di Indonesia





