Revisi PTKP 2027 Belum Final, Pemerintah Masih Kaji Pengaruhnya

Wamen Juda Agung tegaskan status PTKP belum final. Pemerintah masih kajian revisi batas penghasilan tidak kena pajak yang terkait insentif pajak 2027 untuk tingkatkan daya beli.

Wakil Menteri Keuangan RI Juda Agung menegaskan bahwa revisi batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP hingga saat ini masih dalam tahap kajian mendalam dan belum memiliki kepastian final. Informasi terbaru ini disampaikan oleh Juda Agung saat dihubungi awak media di Gedung Ali Wardhana, Jakarta, pada Senin dua November dua ribu dua puluh enam. Pernyataan ini menjadi klarifikasi penting terkait wacana yang berkembang dalam kebijakan fiskal pemerintahan saat ini.

Status Revisi PTKP Masih Dalam Tahap Kajian

Ketika dikonfirmasi secara langsung mengenai perkembangan pembahasan terkait kenaikan batas PTKP, Juda Agung memberikan jawaban singkat namun jelas. Ia menyebutkan bahwa keputusannya belum final dan masih terus dibahas di tingkat Kementerian Keuangan. Sebagai gambaran, saat ini batas PTKP yang berlaku adalah sebesar lima puluh empat juta rupiah per tahun atau setara dengan empat juta lima ratus ribu rupiah per bulan. Angka ini menjadi dasar perhitungan pajak bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang masih memerlukan perlindungan fiskal agar daya beli tidak tergerus oleh beban pajak yang terlalu tinggi.

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Konteks Insentif Pajak dan Hubungan Dengan UMP

Wacana pengubahan batas PTKP ini sebenarnya muncul sebagai bagian dari paket insentif pajak yang rencananya akan berlaku pada tahun dua ribu dua puluh tujuh. Hal ini pertama kali disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada awal Oktober dua ribu dua puluh enam. Saat itu, Airlangga menghadiri rapat di Istana Negara bersama Presiden Prabowo Subianto untuk membahas strategi ekonomi jangka panjang.

Kesiapan DJP dan Strategi Perluasan Basis Pajak

Kebijakan PTKP menjadi isu yang sangat diperhatikan oleh berbagai pemangku kepentingan karena berpotensi besar meningkatkan daya beli masyarakat. Langkah ini diambil melalui pengurangan beban pajak bagi kelompok pekerja berpenghasilan menengah ke bawah yang selama ini merasa tertekan. Namun, hingga berita ini diturunkan, pemerintah belum mengumumkan besaran kenaikan angka yang pasti maupun waktu implementasi kebijakan tersebut secara resmi.

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Di sisi perpajakan, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan dirinya tidak khawatir bahwa penyesuaian PTKP akan mengganggu penerimaan negara dari pungutan pajak. Bahkan, dirinya mengaku sudah menyiapkan skenario lengkap untuk menghadapi kemungkinan ini, meskipun saat ini belum ada perintah khusus dari atasan untuk mengeksekusi skenario tersebut. Pernyataan ini disampaikan saat ditemui awak media di Bogor sekitar sebulan lalu.

Bimo menjelaskan bahwa skenario yang telah disiapkan sudah diserahkan ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Institusi tersebut akan mengkaji dampak fiskal dari perubahan PTKP tersebut lebih dalam dan komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan perhitungan risiko yang matang sebelum mengambil keputusan final.

Strategi Jangka Panjang Pemerintah untuk Penerimaan Negara

Sebagai strategi untuk tetap menjaga stabilitas penerimaan pajak di tengah adanya penurunan tarif atau batas pajak bagi sebagian kelompok masyarakat, Bimo Wijayanto mengatakan akan mendorong upaya perluasan basis pajak. Langkah ini adalah konsekuensi logis jika kebijakan revisi PTKP benar-benar dijalankan pada tahun depan. Dengan memperluas siapa saja yang masuk dalam kategori wajib pajak, negara dapat mengimbangi kehilangan potensi pendapatan dari pemotongan beban pajak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemerintah tampak berhati-hati dalam menyikapi isu ini. Judha Agung yang memberikan gambaran awal bahwa hal ini belum final, sejalan dengan pendekatan Bimo yang sudah menyiapkan opsi tapi menunggu kepastian. Kombinasi antara peningkatan daya beli rakyat melalui pengurangan beban pajak bagi kalangan menengah ke bawah, sekaligus menjaga penerimaan negara melalui perluasan basis pajak, merupakan dualisme strategi yang sedang dipertimbangkan oleh kabinet ekonomi saat ini.