Revisi Besar Formasi Polri: 25 Perwira Ditunjuk, Jenderal Bintang Tiga Dipindahkan ke Lemdiklat

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengumumkan mutasi 25 perwira. Dua jenderal bintang tiga dipindahkan dari Kantor Staf Presiden ke Lemdiklat Polri pada November 2026.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri melalui kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto terus melakukan penataan ulang struktur organisasi dan formasi personelnya. Proses penyesuaian hierarki kepemimpinan ini belum usai dan memasuki tahap lanjutan dengan adanya rotasi personel tingkat tinggi yang resmi diumumkan pada awal November 2026. Keputusan terbaru ini mencakup 25 perwira tinggi serta perwira menengah yang dipindahtugaskan ke berbagai posisi strategis di dalam tubuh institusi kepolisian nasional.

Perintah Resmi Mutasi Perwira Tinggi Polri

Ketentuan mutasi tersebut tertuang secara resmi dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2515/XI/KEP./2026 yang diterbitkan pada tanggal 9 November 2026. Surat edaran ini mengukuhkan perubahan penugasan bagi para pejabat utama yang sebelumnya bertugas di pusat pemerintahan maupun di kantor pusat Polri. Brigjen Moh. Irhamni yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Tertentu atau Dirtipidter di Bareskrim Polri mengalami perubahan tugas menjadi Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II di lembaga yang sama.

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Perpindahan Jenderal Bintang Tiga ke Instansi Pendidikan

Dua pejabat jenderal bintang tiga, Komjen Syahardiantono dan Komjen Yuda Gustawan, ditarik dari penugasannya di Kantor Staf Presiden atau KSP untuk mengemban tanggung jawab baru di lingkungan pendidikan kepolisian. Kedua tokoh senior ini sebelumnya dipercaya sebagai Pejabat Tingkat Tinggi atau Pati Bareskrim Polri dengan penugasan khusus di Kantor Staf Presiden. Mereka kini ditunjuk sebagai Analis Kebijakan Utama di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan atau Lemdiklat Polri untuk mengoptimalkan sumber daya manusia kepolisian.

Distribusi Tugas Baru di Bidang Pengkajian dan Pelatihan

Penempatan kedua jenderal tersebut dilakukan dengan membagi fokus tugas mereka pada bidang yang berbeda di lingkungan Lemdiklat Polri. Komjen Syahardiantono ditempatkan secara spesifik pada bidang Pengkajian dan Pengembangan atau Jianbang yang berfokus pada analisis kebijakan dan riset strategis. Sementara itu, Komjen Yuda Gustawan ditugaskan pada bidang Tenaga Pendidik dan Wira atau Gadikwa yang mengurusi pengembangan kurikulum dan kualitas instruktur pendidikan kepolisian.

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Proses Transformasi Organisasi Polri yang Berkelanjutan

Irjen Johnny Eddizon Isir selaku Kadiv Humas Polri memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan mutasi ini saat berbicara di Jakarta pada hari Selasa. Penegasan dari Humas Polri menandakan bahwa perubahan struktur ini adalah bagian dari upaya rutin untuk menyesuaikan kompetensi personel dengan kebutuhan operasional terkini. Langkah ini diambil dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja dan profesionalisme di seluruh lini jajaran kepolisian di tanah air.

Konfirmasi Tanggal dan Surat Edaran Resmi

Kronologi resmi pengangkatan dan mutasi ini didasarkan pada tanggal penerbitan surat telegram yang jelas pada tanggal 9 November 2026. Kejelasan tanggal ini penting untuk memastikan kepastian hukum dan administrasi bagi para perwira yang mengalami perpindahan tugas. Proses administrasi telah selesai dan para pejabat yang bersangkutan diinstruksikan untuk segera menyelesaikan laporan tugas dan mengambil alih tanggung jawab baru sesuai dengan bidang masing-masing di Lemdiklat dan Bareskrim.